https://static.news.ru/photo/93292e2c-444a-11ea-a71c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mohammed Mohammed/Xinhua/Global Look Press

Хуситы сообщили о ракетных ударах по аэропортам в Наджране и Джизане (Саудовская Аравия). Акция дополнила атаку базы Хамис Мушаит, сообщает MasirahTV.

Ранее NEWS.ru сообщал, что хуситские повстанцы Йемена приготовились нанести ракетный удар по объектам крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии.

Хуситы выбрали целью завод в городе Джизане на побережье Красного моря, два аэропорта и саудовскую военную базу Хамис Мушаит. Повстанцы пообещали использовать «огромное число ракет и беспилотников».

Как писал NEWS.ru, в сентябре 2019 года нефтяные объекты Saudi Aramco подверглись ракетному обстрелу. Королевство вдвое сократило добычу нефти на время ликвидации последствий атаки.

Хуситы взяли на себя ответственность за бомбардировку. Саудовская Аравия и США назвали организатором нападения Иран, но не сумели доказать причастность Исламской Республики к обстрелу.