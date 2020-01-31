Хуситы сообщили о ракетных ударах по аэропортам в Наджране и Джизане (Саудовская Аравия). Акция дополнила атаку базы Хамис Мушаит,
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Ранее NEWS.ru сообщал, что хуситские повстанцы Йемена приготовились нанести ракетный удар по объектам крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии.
Хуситы выбрали целью завод в городе Джизане на побережье Красного моря, два аэропорта и саудовскую военную базу Хамис Мушаит. Повстанцы пообещали использовать «огромное число ракет и беспилотников».
Как писал NEWS.ru, в сентябре 2019 года нефтяные объекты Saudi Aramco подверглись ракетному обстрелу. Королевство вдвое сократило добычу нефти на время ликвидации последствий атаки.
Хуситы взяли на себя ответственность за бомбардировку. Саудовская Аравия и США назвали организатором нападения Иран, но не сумели доказать причастность Исламской Республики к обстрелу.
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