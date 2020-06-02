«Хезболла» начала строить тоннели на иранской базе в восточной Сирии

https://static.news.ru/photo/1d53fa0e-c909-11e9-a30b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Leal-Olivas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Боевики ливанского военно-политического движения привлечены к рытью подземных тоннелей в районе сирийского города Аль-Букамаль в провинции Дейр-эз-Зор.

Иранский Корпус стражей Исламской революции возобновил строительные работы на базе в восточной провинции САР, которая неоднократно подвергалась авиаударам за последние несколько месяцев, сообщило издание Akhbar Al Aan‎ со ссылками на местных очевидцев. По информации СМИ, к возведению складов на объекте и рытью подземных тоннелей привлечены специалисты «Хезболлы», которые имеют богатый опыт в строительстве укрытий, несмотря на противодействие Израиля. Земельные работы могут продлиться около двух месяцев.

В этом районе базируется шиитская иракская группировка «Катаиб Аль-Имам Али» («Батальоны Имама Али»), которая контролирует другие сооружения около пограничного перехода Аль-Букамаль (Сирия) – Аль-Каим (Ирак). Первые удары неопознанной авиацией по объекту были нанесены спустя неделю как американский телеканал Fox News 3 сентября 2019 года сообщил об использовании группировкой крупного объекта для защиты иранского «сухопутного коридора».

Как писал NEWS.ru, шиитские боевики из Ливана и Ирака имеют тесные связи в области военно-технического сотрудничества. Так, разыскиваемый США ливанец Самир Берро создал целую авиационную компанию в партнёрстве с лидером «Катаиб Аль-Имам Али» Шиблом Мухсином Обейдом аль-Зейди, чтобы конструировать беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Аль-Зейди фигурирует в санкционных списках США также за работу на командование КСИР. Берро, по этим данным, занимался доставкой реактивных и поршневых двигателей, собранных американскими компаниями, в Ливан.