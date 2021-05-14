ХАМАС: мы способны обстреливать Тель-Авив ещё полгода

https://static.news.ru/photo/bbaa942e-b57f-11eb-9f92-96000091f725_660.jpg Фото: Ilia Yefimovich/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС объявило, что у него хватит ресурсов для обстрелов израильского города Тель-Авив в течение полугода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на палестинскую радиостанцию Donia Al-Watan.

Заявление сделало боевое крыло ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама», ведущее ракетные обстрелы с территории сектора Газа.

Мы готовы наносить удары по Тель-Авиву в течение шести месяцев, — передаёт радиостанция слова представителя движения Абу Обейды.

Одновременно 15 мая ХАМАС объявил о запуске десятков ракет в сторону Тель-Авива, второго по численности населения города Израиля. В городе сработали сирены воздушной тревоги.

Всего, по оценкам Армии обороны Израиля, за последние пять дней из сектора Газа было выпущено более 2300 ракет. Большая часть из них была перехвачена системой «Железный купол», однако избежать жертв не удалось. С начала обострения конфликта со стороны Израиля погибли 10 человек.

Со стороны Палестины, которая подвергается ответным обстрелам израильских войск, погибли 140 человек. В секторе Газа разрушено множеств зданий, в том числе, как стало известно ранее, высотка с офисами международных СМИ.

Поводом к обострению конфликта послужило решение израильского суда о выселении арабских семей из квартала Шейх-Джаррах в Иерусалиме. Основанием для этого послужили документы XIX века о том, что эта территория принадлежала евреям. Это спровоцировало массовые протесты палестинцев и их столкновения с еврейскими активистами.