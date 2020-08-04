Госпитали Бейрута переполнены после взрыва в порту

https://static.news.ru/photo/730e077e-d681-11ea-8cb1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Алаеддин/РИА Новости

Медицинские учреждения не справляются с количеством пострадавших после взрывов в Бейруте, госпитали переполнены. Об этом заявил министр здравоохранения Ливана Мухаммед Хассан.

Больницы в столице переполнены, следует везти раненых в госпитали за пределами Бейрута, — приводит слова Хассана сообщил телеканал «Аль-Джазира».

При этом сообщается, что машины скорой помощи продолжают привозить раненых в крупнейший госпиталь ливанской столицы, а там вокруг царит хаос и неразбериха. Как отметил телеканал, официальные лица не дают информации о числе погибших и раненых в результате взрыва.

Во вторник, 4 августа, в районе бейрутского порта, недалеко от базы ВМС Ливана, раздался мощный взрыв. Он был настолько сильным, что сотряс жилые районы столицы Ливана. Сначала раздался хлопок, потом в дым поднялся чёрный и белый дым, а потом уже громкий взрыв. После этого взрывная волна выбила стёкла в близлежащих домах и зданиях в районе нескольких километрах от эпицентра.

После этого телеканал LBC со ссылкой на главу минздрава Ливана Хамада Хасана сообщил, что в порту взорвался корабль с пиротехникой. Затем телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники в службах безопасности заявил о двух взрывах в Бейруте. Отмечалось, что взрыв произошёл незадолго до 15-й годовщины вердикта спецтрибунала по делу об убийстве премьер-министра Ливана Рафика Харири, требовавшего вывода с территории страны сирийских войск.

В результате взрыва в районе порта пострадал фасад здания российского посольства в Ливане. Сотни человек получили ранения. Их доставляют в местные госпитали. При этом по данным местных СМИ, среди пострадавших — дочь и супруга премьер-министра Ливана Хасана Диаба. Жертвой случившегося также стал генеральный секретарь ливанской партии «Катаиб» Низар Наджарян. 5 августа объявлен днём траура в стране.

Спустя некоторое время глава общей безопасности Ливана опроверг версию о взрыве пиротехники в Бейруте. По его словам, это были другие взрывчатые вещества. В свою очередь представители Армии обороны Израиля отказались комментировать информацию зарубежных СМИ о якобы ракетном ударе по порту Бейрута.

Как писал NEWS.ru, ранее ливанский телеканал назвал возможную причину взрыва в порту.