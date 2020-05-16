В РФПИ опровергли данные о смерти главы МИД ОАЭ

Сообщения о том, что глава МИД ОАЭ Абдалла бин Заид Аль Нахайян погиб в результате теракта, не соответствуют действительности, заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Об этом он
Информация о смерти министра иностранных дел ОАЭ Абдаллы бин Заида не соответствует действительности. Атаки на принца не было, — сказал Дмитриев.
Кроме того, он сообщил, что планирует встречу с министром, которая состоится, скорее всего, во время визита главы РФПИ в ОАЭ.
Госминистр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш также опроверг слухи о гибели главы МИД. По его словам, сообщения о том, что Абдалла бин Заид Аль Нахайян погиб в Абу-Даби в результате подрыва машины, мимо которой проезжал его кортеж, являются «катарскими фейками».
Ранее NEWS.ru писал о том, что видео задержания сотрудниками ФСБ мужчины, готовившего теракт в городе Кимры Тверской области, появилось в Сети.
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