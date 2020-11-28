Глава Минобороны Ирана: враги убрали военный вариант «под стол»

https://static.news.ru/photo/b8481032-32f2-11eb-80a0-fa163e074e61_660.jpg Амир Хатами Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Враги Ирана не решаться напасть на страну, они отказались от военного варианта, о котором говорили десятилетиями. Об этом заявил иранский министр обороны Амир Хатами в ходже церемонии прощания с погибшим физиком-ядерщиком Мохсеном Фахризаде.

Мы имеем дело с врагом, который в течение 40 лет говорил, что военный вариант (в отношении Ирана — ред.) находится на столе, однако он не смог ни решиться, ни найти возможность воспользоваться этим, он этого не найдёт и потом, — цитирует его РИА Новости.

По словам министра, недруги Ирана убрали этот вариант «под стол».

Заявление Хатами о войне против Ирана прозвучало в связи с нарастанием напряжённости на Ближнем Востоке из-за убийства Фахризаде, за которое иранские власти пообещали от отомстить. Кроме того, СМИ сообщили о намерении США нанести удар по Ирану, в связи с чем армии Израиля была отдана команда готовитрься к этому.

Фахризаде, имя которого связывают с созданием атомного оружия, погиб 27 ноября по дороге из города Ростамкола (провинция Мазендеран на севере Ирана) в сторону Абсарда в провинции Тегеран. Автомобиль, в котором учёный ехал с супругой, сопровождали три машины охраны. Физик вышел из машины, ошибочно приняв звуки попадания пуль по автомобилю за проблемы с двигателем. По учёному был открыт огонь из автомобиля Nissan, который находился в 150 метрах, при этом стрельба велась из автоматического стрелкового оружия на дистанционном управлении.

Президент Ирана Хасан Рухани возложил ответственность за убийство Фахризаде на Израиль. В ООН призвали страны к сдержанности и подчеркнули необходимость не допустить эскалации конфликта на Ближнем Востоке после убийства иранского физика.

Как писал NEWS.ru, в парламенте Ирана полагают, что убийство учёного могло быть организовано израильскими спецслужбами с возможным привлечением разведок других стран. По словам официального представителя комиссии национальной безопасности парламента Абольфазеля Амуйи, покушение было заранее спланированной сложной операцией.