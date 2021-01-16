Глава Минфина Израиля оценил экономическую ситуацию в стране

https://static.news.ru/photo/04afe976-58b0-11eb-9309-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ilia Yefimovich/dpa

Экономика Израиля начнёт постепенно восстанавливаться с февраля, большая её часть будет активна к марту, сообщил министр финансов страны Исраэль Кац.

В настоящее время в стране действует строгий карантин, уже третий с начала пандемии коронавируса, так как количество заболевших продолжает расти.

Мы должны будем быть очень точными в наших решениях, чтобы остановить распространение инфекции, с одной стороны, и позволить экономике вновь открыться, с другой, — отметил Кац в интервью радио Kan.

Согласно предварительным данным Центрального банка, израильская экономика в 2020 году сократится на 3,7%. В прогнозе также говорится, что в 2021 году она может вырасти на 6,3% при условии быстрой вакцинации населения, а при постепенной — всего на 3,5%.

Ранее NEWS.ru писал, что филиал израильской клиники Hadassah Medical Moscow в Международном медицинском кластере «Сколково», который мог получить возможность ставить прививки от коронавируса незарегистрированной в России вакциной от Pfizer, прекратил переговоры с производителем препарата.