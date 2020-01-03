Бывший замдиректора ЦРУ Майкл Морелл заявил, что ликвидация генерала Касема Сулеймани приведёт к гибели американских граждан. По его словам, за смерть военачальника Америке придётся дорого заплатить.
В интервью CBS This Morning он
По словам Морелла, месть Тегерана может настигнуть и американских чиновников, причем убийство может свершиться в любой точке мира, включая территорию США.
Ранее NEWS.ru сообщал, что государственный секретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео заявил, что власти США готовятся к любым шагам Ирана в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани. По его словам, проведена работа по увеличению числа военнослужащих в регионе. Кроме того, Вашингтон принимает меры для защиты систем кибербезопасности.
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