https://static.news.ru/photo/c24d2346-3010-11ea-b0b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: huang ling/imago-images.de/Global Look Press

Бывший замдиректора ЦРУ Майкл Морелл заявил, что ликвидация генерала Касема Сулеймани приведёт к гибели американских граждан. По его словам, за смерть военачальника Америке придётся дорого заплатить.

В интервью CBS This Morning он рассказал , что на Ближнем Востоке «будет много мёртвых американцев».

По словам Морелла, месть Тегерана может настигнуть и американских чиновников, причем убийство может свершиться в любой точке мира, включая территорию США.

Ранее NEWS.ru сообщал, что государственный секретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео заявил, что власти США готовятся к любым шагам Ирана в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани. По его словам, проведена работа по увеличению числа военнослужащих в регионе. Кроме того, Вашингтон принимает меры для защиты систем кибербезопасности.