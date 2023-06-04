Эрдоган встретится с генсеком НАТО в Стамбуле Эрдоган и Столтенберг проведут переговоры в Стамбуле 4 июня

Фото: Europa Press/A.Ortega.Pool/Global Look Press

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен 4 июня провести в Стамбуле переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает газета Star. По информации издания, их встреча пройдет в президентском офисе Долмабахче в 14:00 по местному времени.

Переговоры состоятся в президентском офисе Долмабахче в 14:00 (по местному времени, совпадает с мск. — NEWS.ru), — говорится в сообщении.

3 июня Эрдоган принял присягу в Великом национальном собрании Турции и официально вступил в должность президента страны после того, как во втором туре президентских выборов одержал победу над Кемалем Кылычдароглу. Исполняющий обязанности председателя парламента и лидер Партии националистического движения Девлет Бахчели вручил Эрдогану исполнительное удостоверение президента. После этого был исполнен гимн Турции.

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и Йенс Столтенберг поздравили турецкого лидера с переизбранием на новый срок и выразили надежду на плодотворное сотрудничество с руководством Турции. Генсек НАТО в свою очередь выразил надежду на продуктивную работу по подготовке саммита НАТО июле в Вильнюсе.