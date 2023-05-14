Эрдоган раздает деньги, люди голосуют в бытовках: как идут выборы в Турции Избирательные участки в Турции открыты до 17 часов

Фото: EPA/ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган

13 мая Турция выбирает 13-го президента и новый состав парламента. Основная борьба за высший пост развернулась между действующим лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и единым кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу. Как проходят выборы в Турции, насколько вероятен второй тур — в материале NEWS.ru.

Что известно о выборах в Турции

Всего в Турции почти 64 167 тыс. избирателей. Голосование началось в 8 часов по московскому времени. За границей ранее уже проголосовало 1,8 миллиона турок, но их голоса будут подсчитаны вместе со всеми, после закрытия избирательных участков.

Как сообщают СМИ, на многих избирательных участках с самого утра образовались очереди. Голосование проходит и в южных провинциях страны, пострадавших от землетрясений в феврале. На месте разрушений оборудовали импровизированные избирательные участки, разместив урны в бытовках. Продажа алкоголя в Турции сегодня запрещена.

Для победы в первом туре один из претендентов должен набрать 50% плюс один голос. Большинство наблюдателей прогнозируют второй тур выборов. В случае второго тура победитель определится простым большинством голосов.

Кто претендует на пост главы государства

Борьбу за президентство ведут три кандидата. Действующий 69-летний президент Реджеп Тайип Эрдоган занимает президентское кресло с 2014 года. Он был выдвинут Общественным альянсом, в который входят возглавляемая им Партия справедливости и развития, правая Партия национального движения и несколько других не столь влиятельных политических организаций.

Его соперник 74-летний Кемаль Кылычдороглу выдвинут альянсом оппозиционных партий. С 2010 года Кылычдароглу — лидер Республиканской народной партии (РНП).

Опросы показывают, что у Эрдогана и Кылычдароглу примерно равные шансы на победу: за них, по разным данным, готовы проголосовать от 41 до 53% избирателей.

Помимо Эрдогана и Кылычдароглу в выборах участвует бывший депутат парламента, член клуба «Валдай» Синан Оган. Его шансы наблюдатели оценивают невысоко. По их мнению, за него могут проголосовать неопределившиеся в своем выборе избиратели. Оган — самый молодой из кандидатов, ему 55 лет, он выпускник МГИМО, долгое время жил в Азербайджане, защитил кандидатскую диссертацию в МГУ имени Ломоносова.

Был и четвертый кандидат Мухаррем Индже, но он снял свою кандидатуру, тем самым усилив позиции оппозиции — большая часть электората Индже намерена поддержать Кылычдароглу.

Как голосуют Эрдоган, Кылычдароглу, Оган

Три участника президентской гонки уже приняли участие в голосовании.

Эрдоган, прибыв на избирательный участок в Стамбуле, встал в длинную очередь, а когда его попытались пропустить, заявил, что у избирательных урн все равны. Проголосовав, президент стал раздавать деньги детям, которые пришли на участки вместе с родителями. По сведениям местных СМИ, Эрдоган в общей сложности раздал около 200 турецких лир (примерно 800 рублей).

Кылычдароглу с женой проголосовали в Анкаре на участке, открытом в начальной школе. Как сообщил журналист РИА Новости, политик не ответил на вопрос о переговорах с президентом России Владимиром Путиным в случае своей победы на выборах.

Свой выбор также сделал третий кандидат Синан Оган.

Как экономическая ситуация в Турции влияет на выборы

Турция сейчас переживает нелегкие времена из-за высокой инфляции — по итогам апреля она составила чуть более 43%, но ещё в марте показатель составлял 50%. Экономическое положение сильно осложнило февральское землетрясение, унесшее жизни почти 50 тыс. человек и разрушившее более 160 тыс. зданий в 11 провинциях.

Ожидалось, что Эрдоган перенесёт выборы на более поздний срок, но президент рассудил иначе: выборы необходимо провести до окончания итоговых экзаменов в учебных заведениях и начала курортного сезона.

Соперник Эрдогана обвинил Россию во вмешательстве в выборы

Кылычдароглу выдвинут в кандидаты на пост президента «Столом шести» — альянсом, состоящим из возглавляемой им Народно-республиканской партии и нескольких оппозиционных политических объединений. Он считается «прозападным политиком». И только укрепил в этом мнении турецких граждан, разразившись за три дня до голосования критикой в адрес России.

Кылычдароглу написал в Twitter на турецком и на русском языке, обращаясь к России: «Дорогие русские друзья, вы стоите за монтажами, заговорами, контентом Deep Fake и записями, которые вчера были разоблачены в этой стране. Если вы хотите продолжения нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства. Мы по-прежнему выступаем за сотрудничество и дружбу».

Фото: Дмитрий Ласенко/NEWS.ru

В тот же день издание Wall Street Journal опубликовало заявление кандидата в президенты Турции о том, что он «поддерживает турецкие инвестиции в РФ, однако будет соблюдать решения Запада в отношении санкций против РФ, тем самым оставив Москву в еще большей изоляции». Унал Чевикез, советник Кылычлароглу, попытался опровергнуть эти слова, заявив, что американское издание выдало комментарий своего журналиста за мнение одного из основных кандидатов в президенты Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал лидера Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу «постыдиться» слов о вмешательстве России в выборы. Он спросил у оппонента, что тот будет делать, если турецкий лидер расскажет ему о попытках США, Великобритании и ФРГ управлять ситуацией.

«Теперь Кемаль Кылычдароглу начал насмехаться и над Россией. Что, мол, Россия вмешивалась в выборы. Как тебе не стыдно! Что ответишь ты, если я скажу, что в выборы [в Турции] вмешиваются США, Великобритания, Германия?» — сказал Эрдоган.

Кремль заявил, что не приемлет обвинения турецкой оппозиции во вмешательстве в выборы.

Кто из кандидатов готов продолжить ровные отношения с Россией

По мнению экспертов, Эрдоган в случае своей победы продолжит прежнюю политику в отношении России. Турция не станет присоединяться к антироссийским санкциям, а будет развивать совместные с Москвой проекты и участвовать в параллельном импорте товаров.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Реджеп Тайип Эрдоган

В случае победы Кылычдароглу Турция, как прогнозируют эксперты, станет проводить пронатовскую и проамериканскую политику, но попытается сохранить хорошие отношения с Россией.

Но в любом случае победителю выборов в Турции придётся балансировать между Западом и РФ.