Эрдоган рассказал о ситуации с зерновой сделкой Эрдоган: Путин высказывал предложения по зерновой сделке

Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Анкара продолжает переговоры, нацеленные на продление зернового соглашения, срок которого подходит к концу, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он отметил, что глава российского государства Владимир Путин высказал несколько предложений по вопросу продовольственного соглашения, передает ТАСС.

Эрдоган подчеркнул, что черноморская инициатива, срок которой подойдет к концу 17 июля, обеспечила отправку более 33 млн тонн зерна.

Черноморская инициатива обеспечила отправку более 33 миллионов тонн зерна. <...> Со стороны Путина были высказаны некоторые предложения по этой теме. Данные предложения обсуждаются, — сказал глава Турции.

Турецкий лидер добавил, что продолжит обсуждение этого вопроса как с президентом России, так и с киевским руководством.

Переговоры президентов Турции и России ранее назвали «единственной надеждой» для продления зерновой сделки после 17 июля. По словам источника, знакомого с ситуацией, разговор двух лидеров может изменить ситуацию в непростой период.

Политолог Юрий Светов в свою очередь заявил, что продление зерновой сделки для России чревато тем, что Запад продолжит не выполнять обещания и договоренности. Он отметил, что Россия должна выйти из сделки на фоне сотрудничества Турции с Киевом, которая ждет положительного решения по данному вопросу от президента Владимира Путина.