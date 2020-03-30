https://static.news.ru/photo/8fffbcb8-72ba-11ea-b9ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил отдать семь своих зарплат на борьбу с коронавирусом в стране.

Что касается меня, то я пожертвую семь своих зарплат, — заявил президент страны в обращении к народу.

Зарплата турецкого лидера составляет 81 250 лир — около 1 млн рублей.

В Турции зарегистрировано 10 827 случаев заражения коронавирусом, 168 человек умерли, 162 вылечились.

Ранее турецкие власти прервали авиасообщение с остальным миром. Разрешение на международные поездки будут выдавать губернаторы.

Эрдоган призвал граждан страны соблюдать трёхнедельный карантин, людям старше 65 лет запрещено выходить на улицу.

NEWS.ru писал, что у жительницы Смоленской области диагностировали коронавирус после возвращения из Турции. В настоящий момент она госпитализирована. Сообщается, что после прилёта женщина соблюдала режим самоизоляции.

Всего в мире коронавирусом заразились более 723 тысяч человек. В России зарегистрировано 1836 случаев заражения, умерли 9 человек, 66 выписаны из больницы.