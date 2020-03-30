Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил отдать семь своих зарплат на борьбу с коронавирусом в стране.
Что касается меня, то я пожертвую семь своих зарплат, — заявил президент страны в обращении к народу.
Зарплата турецкого лидера составляет 81 250 лир — около 1 млн рублей.
В Турции зарегистрировано 10 827 случаев заражения коронавирусом, 168 человек умерли, 162 вылечились.
Ранее турецкие власти прервали авиасообщение с остальным миром. Разрешение на международные поездки будут выдавать губернаторы.
Эрдоган призвал граждан страны соблюдать трёхнедельный карантин, людям старше 65 лет запрещено выходить на улицу.
NEWS.ru писал, что у жительницы Смоленской области диагностировали коронавирус после возвращения из Турции. В настоящий момент она госпитализирована. Сообщается, что после прилёта женщина соблюдала режим самоизоляции.
Всего в мире коронавирусом заразились более 723 тысяч человек. В России зарегистрировано 1836 случаев заражения, умерли 9 человек, 66 выписаны из больницы.
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