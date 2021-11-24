Эмираты закрывают военные счёты с Турцией

Фактический правитель Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид посетил Турцию впервые с 2012 года, что подвело черту под взаимными обидами между двумя региональными противниками. Его исторические переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом коснулись не только снижения напряжённости на Ближнем Востоке и в Северной Африке, но и аспектов экономического сотрудничества. Республика в настоящий момент сталкивается с серьёзным валютным кризисом, который уже привёл к повышению общественного недовольства. В экспертной среде есть точка зрения, что привлечение крупных инвестиций из ОАЭ могло бы рассматриваться как вотум доверия к экономике Турции.

Эрдоган встретил своего гостя у входа в президентский комплекс в Анкаре. В честь прибытия прозвучал 21 артиллерийский выстрел. Наследный принц Абу-Даби даже поприветствовал строй почётного караула по-турецки.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (справа) приветствует наследного принца Абу-Даби шейха Мохаммеда бин Заида Аль Нахайяна Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

На повестке переговоров были темы международных кризисов, имеющих прямое отношение к интересам национальной безопасности двух государств, а также шаги, которые помогли бы повысить качество двусторонних отношений. Встречу предваряли довольно оптимистичные заявления официальных лиц ОАЭ, которые уверяли, что «проблемы остались далеко позади».

Мы вступаем в период, абсолютной основой которого являются сотрудничество и взаимная выгода, — приводило издание Daily Sabah слова неназванного турецкого источника.

Тема инвестиций была для Турции одной из наиболее важных в условиях стремительного ослабления её национальной валюты. Незадолго до начала переговоров между Эрдоганом и принцем Мухаммедом появились сообщения о планах лидеров заключить договорённости о сотрудничестве инвестиционных фондов и фондовых бирж двух государств.

По данным арабских изданий, общий объём инвестиций, которые могли быть обещаны Эмиратами турецкой стороне, может достигать $100 млрд. Их источники из числа турецких чиновников давали понять, что руководство республики крайне рассчитывает на эти вложения в условиях стремительного понижения показателей национальной экономики.

В день саммита турецкая высокопоставленная делегация во главе с министрами торговли и экономики в сопровождении турецких бизнесменов отправилась в Абу-Даби в рамках двустороннего бизнес-форума.

Линии противостояния

Турция и ОАЭ долгое время считались непримиримыми антагонистами по ряду региональных досье. Характерен пример гражданской войны в Ливии, где на фоне активной наступательной операции военачальника Халифы Хафтара, начатой в 2019 году в западном направлении, стороны обвиняли друг друга в разных грехах — от нарушения оружейного эмбарго ООН до использования иностранных наёмников. Если Абу-Даби делал ставку на Хафтара и его Ливийскую национальную армию (ЛНА), то турецкая сторона — на Триполи. В центре этих споров даже оказывалась Россия: ей турецкие официальные лица приписывали создание канала переброски «солдат удачи» в североафриканскую страну с целью поддержать Хафтара и ОАЭ.

21 июля 2020 года. Боец признанного ООН правительства Ливии показывает на пикап в районе Абу-Курайн, примерно в 300 км к востоку от столицы Ливии Триполи Xinhua/GLOBAL LOOK PRESS

Сближение Эмиратов с сирийским правительством, официально начатое в 2018 году, также было интерпретировано многими экспертами как способ сдержать растущее влияние Турции. Анкара опирается на лояльные отряды сирийской умеренной оппозиции, которые базируются в подответственных ей районах на севере Арабской Республики, где создана автономная инфраструктура. Однако не исключено, что по мере ослабления международной изоляции официального Дамаска мировые столицы будут вынуждены идти с ним на какую-то форму взаимодействия. Это делает постконфликтное восстановление Сирии сферой потенциально возможной конкуренции между внешними игроками.

Отдельное пространство для столкновения интересов между ОАЭ и Турцией давали театры конфликтов на Африканском Роге и в Восточном Средиземноморье.

Покрытие затрат

В разговоре с NEWS.ru турецкий политолог Юсуф Эрим заметил, что страны Персидского залива попросту ищут альтернативу США в сфере безопасности из-за целого комплекса факторов, среди которых — стремление Белого дома переключить своё внимание на Тихоокеанский регион, бесславный уход американского контингента из Афганистана, а также непрекращающиеся нападения йеменских повстанцев на объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии. Это, по словам аналитика, создало впечатление, что многим аравийским государствам необходимо реструктурировать свою внешнюю политику для удовлетворения актуальных потребностей в сфере национальной безопасности, особенно если США просто свернут своё присутствие.

Сейчас похоже, что в Турции Эмираты видят способ защититься от потенциально возможной иранской агрессии.

Если мы будем смотреть на геополитику с финансовой точки зрения, ОАЭ вложили много средств в такие арены, как Ливия и Сирия. И если взглянуть на эти инвестиции и соперничество с Турцией, можно увидеть, что ОАЭ не смогли получить ожидаемую отдачу от этих инвестиций. Стоимость конкуренции с турецкой стороной привела к большим финансовым тратам. Кроме того, Турция очень хорошо повышает стоимость этой конкуренции за счёт использования дешёвых дронов, которые наносят серьёзный материальный ущерб, а также за счёт успешного использования локальных сил, чтобы противостоять любому типу шагов ОАЭ «на земле». Юсуф Эрим турецкий политолог турецкий политолог

Кроме того, с экономической точки зрения Турция хотела бы видеть приток прямых иностранных инвестиций, а ОАЭ могут стать их очень важным источником, особенно в то время, когда лира всё чаще поднимает вопрос о приоритете ориентированной на экспорт экономической модели с низкими издержками.

24 ноября 2021 года. Анкара, Турция: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (слева) приветствует наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Если крупные инвестиции прямо сейчас будут рассматриваться как вотум доверия к экономике Турции и если они действительно смогут помочь ослабляющейся лире в перспективе, у обеих сторон есть очень важные интересы, которые могут быть удовлетворены путём примирения и сближения, — полагает аналитик.

Однако, по словам Эрима, не стоит ожидать, что Турция и ОАЭ согласуют все договорённости на сто процентов: встречу президента и наследного принца стоит рассматривать прежде всего с точки зрения обязательств продолжать активный и прагматичный диалог и необходимости подписания дорожной карты.