Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) за спиной у России уговаривают сирийское правительство возобновить наступательную операцию в провинции Идлиб, контроль над которой делят протурецкие группировки и откровенно радикальные элементы. Подобное развитие событий вошло бы в противоречие с соглашением, которое президенты РФ и Турции — Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган — заключили 5 марта. Однако Эмираты это не останавливает: они готовы потратить несколько миллиардов на то, чтобы нанести ущерб турецким позициям в Сирии.

О том, что ОАЭ тайно добиваются от сирийского президентского дворца возобновления военной кампании в Идлибе, рассказали источники The Middle East Eye (MEE). По их словам, незадолго до переговоров на высшем уровне между РФ и Турцией, которые прошли 5 марта в Москве, в Дамаск прибыл замсоветника по национальной безопасности ОАЭ Али аль-Шамси. Он пытался убедить президента Башара Асада в целесообразности нового натиска в Идлибе, находящегося в зоне ответственности Турции.

Асад ответил, что ему нужна финансовая поддержка, — сообщил собеседник MEE, знакомый с ситуацией. — Он сказал, что Иран перестал ему платить, потому что у него нет наличных, а русские всё равно ничего не платят. Поэтому Асад запросил $5 млрд в качестве прямой поддержки Сирии.

К тому моменту, когда Путин и Эрдоган начали переговоры, сирийское правительство уже получило $250 млн от ОАЭ. Второй транш, по данным MEE, был направлен Дамаску в конце марта.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам встречи в Кремле Michael Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press

Собеседники издания утверждают: когда российское руководство узнало о секретных планах Дамаска и Абу-Даби, оно пришло в ярость. Специально для того, чтобы отговорить сирийского лидера от военных авантюр в Идлибе, в столицу Сирии отправился министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он передал Асаду сообщение от Кремля о том, что любая наступательная операция в мятежном анклаве неприемлема. Однако, как утверждают инсайдеры арабской прессы, Эмираты продолжили уговаривать президента Сирии даже после поездки главы российского оборонного ведомства. В связи с этим неизвестно, что сейчас может предпринять Кремль для того, чтобы надавить на своего младшего партнёра. Это может прояснить только развитие ситуации «на земле» в анклаве, который стал последним оплотом враждебных Дамаску формирований.

Судя по всему, Эмираты пытались скрыть контакты с властями Сирии, которые касались судьбы Идлиба. Тем не менее отношения между двумя бывшими врагами — не новость. Власти Абу-Даби попытались восстановить дипломатические связи с сирийским правительством два года назад, возобновив работу своего представительства в Дамаске. Последним публичным контактом между странами стал телефонный звонок Асаду наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.

Как следовало из сообщения пресс-службы главы сирийского государства, речь шла о денежной поддержке Дамаска, формально в целях борьбы с пандемией. Так, по официальной версии, принц заявил о поддержке Арабской Республики в период коронакризиса и отметил, что «братская арабская Сирия не останется в одиночестве в этих критических условиях». Нетрудно предположить, что ситуация с COVID-19 создала очень удобные условия для перевода остальных траншей под видом гуманитарной помощи. Вопрос заключается лишь в том, готов ли Асад поставить точку в истории вокруг Идлиба.

Наследному принцу необходимо обострение в анклаве для того, чтобы отвлечь внимание турок от Ливии, где они «играют» на противоположной стороне. Кроме того, операция серьёзно подорвала бы экономические ресурсы Анкары — традиционного соперника аравийских столиц (за исключением Дохи).

Ситуация ставит сущностные вопросы перед российским руководством. Аналитики отмечали , что гипотетически РФ выгодно, чтобы Саудовская Аравия и ОАЭ присутствовали в Сирии. Это может развернуть военно-политическую ситуацию на северо-востоке страны в пользу Асада и дать гарантию, что инфраструктура Арабской Республики будет восстановлена за счёт региональных доноров.

Представители ОАЭ и Саудовской Аравии неоднократно посещали контролируемую преимущественно курдскими отрядами территорию Заевфратья, интересуясь «реставрацией» этих районов. Однако резкий «аравийский» поворот в российской политике нанесёт серьёзный урон отношениям РФ и Турции, а насколько Москва готова к новой реальности — без бартерных сделок с турками, но с закулисными переговорами с арабами — вопрос дискуссионный.