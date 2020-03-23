https://static.news.ru/photo/6bb43f20-6d13-11ea-a869-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шойгу и Башар Асад (архивное фото) Фото: mil.ru

Министр обороны РФ Сергей Шойгу по поручению российского лидера Владимира Путина совершил рабочую поездку в Сирию, где встретился с главой республики Башаром Асадом.

По данным пресс-службы Минобороны РФ, в ходе переговоров стороны обсудили обеспечение устойчивого режима прекращения боевых действий в зоне деэскалации в Идлибе, стабилизацию обстановки в других сирийских районах и вопросы военно-технического сотрудничества в рамках совместной борьбы с международными террористическими группировками.

Также Лавров и Асад уделили время теме гуманитарного содействия России населению Сирии, которое страдает от запретительных санкций стран Запада, и совместным работам по восстановлению экономического потенциала республики, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов заявил, что соглашение о сотрудничестве между Россией и Турцией на территории Сирии привело к стабилизации ситуации в Идлибе. Он отметил, что в Идлибе до сих пор встречаются частные случаи нарушения режима прекращения огня. Однако широкомасштабных военных действий не происходит.