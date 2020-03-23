Министр обороны РФ Сергей Шойгу по поручению российского лидера Владимира Путина совершил рабочую поездку в Сирию, где встретился с главой республики Башаром Асадом.
По данным пресс-службы Минобороны РФ, в ходе переговоров стороны обсудили обеспечение устойчивого режима прекращения боевых действий в зоне деэскалации в Идлибе, стабилизацию обстановки в других сирийских районах и вопросы военно-технического сотрудничества в рамках совместной борьбы с международными террористическими группировками.
Также Лавров и Асад уделили время теме гуманитарного содействия России населению Сирии, которое страдает от запретительных санкций стран Запада, и совместным работам по восстановлению экономического потенциала республики,
Как писал NEWS.ru, ранее старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов заявил, что соглашение о сотрудничестве между Россией и Турцией на территории Сирии привело к стабилизации ситуации в Идлибе. Он отметил, что в Идлибе до сих пор встречаются частные случаи нарушения режима прекращения огня. Однако широкомасштабных военных действий не происходит.
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