Эксперт оценил планы построить израильский газопровод в ЕС

https://static.news.ru/photo/71d65e6a-cf01-11ea-99eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Планы Израиля построить газопровод EastMed не скажутся на экономическом взаимодействии государства с Россией, уровень которого постоянно улучшается. Об этом заявил глава Российско-израильской торгово-промышленной палаты Эли Гервиц.

Я бы не пытался противопоставлять Израиль и Россию в этом контексте. Мы живём в многомерном мире, который сильно отличается от модели «свой» — «чужой», — сказал Гервиц РИА Новости.

В качестве примера он привёл экономическую войну США и Китая, которая не мешает привлечь КНР «к обузданию» Северной Кореи, а также антироссийские санкции, которые не мешают Штатам сотрудничать с РФ в разных сферах.

Также эксперт сомневается, что газопровод удастся реализовать к 2025 году, однако если это случится, это не повлияет на экономическое взаимодействие между Израилем и Россией.

Я в Израиле 30 лет, последние 22 года занимаюсь адвокатской практикой, и если не строю, то расширяю условный «мост Москва — Тель-Авив», и такого желания двигаться по нему, как в последние годы, я не помню. Отношения развиваются бурно и будут бурно развиваться дальше, — подчеркнул Гервиц.

Рамочное соглашение по газопроводу EastMed подписали Кипр, Греция и Израиль 2 января 2020 года в Афинах. Италия пока соглашение не подписала, однако представители страны заинтересованы в проекте.

Газопровод EastMed pipeline будет длиной 1900 километров. При этом 1300 километров планируют разместить под водой, а остальную часть по суше. По разным прогнозам строительство займёт приблизительно семь лет. EastMed pipeline будет стоить около $7 млрд, писал NEWS.ru.