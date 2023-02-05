Экс-премьер Израиля Беннет: Путин пообещал не устранять Зеленского

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что президент России Владимир Путин в ходе их встречи в Кремле обещал ему в начале военной операции на Украине не устранять украинского лидера Владимира Зеленского, передает Times of Israel. Экс-премьер добавил, что сразу после этого украинский президент «вернулся в свой офис и записал видео из своего кабинета», в котором заявил, что ничего не боится.

В какой-то момент, спустя три-четыре часа с начала встречи, я спрашиваю: «Скажите мне, вы не собираетесь его убить?» Он: «Я не стану убивать Зеленского». И тогда я ему сказал: «Я хочу пояснить, вы даете мне слово, что не убьете Зеленского». Он ответил: «Я не убью Зеленского», — приводит издание слова Беннета.

По мнению израильского политика, в тот момент российский лидер сделал большую уступку. По словам Беннета, Путин также согласился не требовать разоружения Украины, а Зеленский отказался от требований о вступлении страны в НАТО.

Как стало известно ранее, Зеленский не уверен в том, что его российский коллега жив. Этими сомнениями политик поделился в ходе «Украинского завтрака» в Давосе. Так Зеленский объяснил свое нежелание садиться с Путиным за стол переговоров. По словам украинского лидера, он не знает, кто именно принимает решения в России.