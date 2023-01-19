Зеленский усомнился в том, что Путин жив Зеленский заявил о неуверенности в том, что к россиянам обращается настоящий Путин

Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент Украины Владимир Зеленский не уверен в том, что его российский коллега Владимир Путин жив. Этими сомнениями политик поделился в ходе «Украинского завтрака» в Давосе. Так Зеленский объяснил свое нежелание садиться с Путиным за стол переговоров. По словам президента, он не знает, кто именно принимает решения в России.

Я не уверен, что тот президент России, который иногда появляется на хромакее, что это он и есть. Я не совсем понимаю, что он живой, он ли принимает решения, или кто-то принимает решения. Что это за круг лиц? — вопросил Зеленский.

Он добавил, что сам не обладает по данному поводу никакой информацией.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров говорил, что украинская сторона готова рассмотреть возможность проведения переговоров с Москвой, но они должны базироваться на ряде универсальных принципов. По его словам, речь идет об уважении к Уставу ООН, территориальной целостности и суверенитету Украины, принципу верховенства права.

Кроме того, отметил Никифоров, Киев требует компенсации ущерба и гарантий того, что ничего, подобного СВО, больше не произойдет.

В свою очередь премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сказал, что только президент Украины Владимир Зеленский может решить, вступать ли Киеву в мирные переговоры с Москвой или нет.