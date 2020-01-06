https://static.news.ru/photo/cee194be-3152-11ea-a6ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Египетский авиаперевозчик EgyptAir приостановил все полёты в столицу Ирака Багдад. Это связано с нестабильной ситуацией в стране.

Первоначально полёты приостановят на два дня. Такое решение позволит обеспечить безопасность пассажиров и самолётов, считают власти Египта.

Министерство гражданской авиации постоянно следит за происходящим в координации со всеми заинтересованными сторонами для оценки ситуации и принятия решения по возобновлению полётов, — цитирует ТАСС представителя по СМИ при Министерстве гражданской авиации Египта Басема Абделькарима.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло после убийства Сулеймани. Он скончался во время обстрела аэропорта Багдада. Госдеп взял ответственность за убийство на себя. Американская сторона считает, что Сулеймани активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих.

7 января в давке на похоронах иранского генерала погибло 40 человек. Об этом сообщал NEWS.ru.