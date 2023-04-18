Два человека ранены при стрельбе в Иерусалиме

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Полиция Израиля

Два человека получили ранения во время стрельбы возле базы пограничной полиции в Иерусалиме, сообщило Jerusalem Post со ссылкой на силовиков. Нападавший находится на свободе, его разыскивают правоохранительные органы.

По информации издания, злоумышленник ранил двух ультраортодоксальных мужчин 48 и 50 лет, когда те возвращались с утренней молитвы на машине. Они получили ранения средней степени тяжести. Прибывшие на место случившегося медики оказали мужчинам неотложную помощь, после чего доставили их в больницу.