Пентагон раскрыл детали удара по Сирии

https://static.news.ru/photo/fba15144-7862-11eb-b927-96000091f725_660.jpg Фото: US Air Force/flickr.com

США применили два самолёта F-15 и семь высокоточных боеприпасов для удара по позициям шиитских ополченцев в Сирии.

Об этом на брифинге 26 февраля сообщил помощник главы американского оборонного ведомства по связям с общественностью Джон Кирби, передаёт ТАСС. По его словам, удары авиации полностью уничтожили девять объектов и частично вывели из строя ещё два.

Представитель Пентагона подчеркнул, что цели для атаки выбирались самым тщательным образом. Кирби добавил, что в оборонном ведомстве располагают информацией о пострадавших при авиаударах, но разглашать её не будут, пока идёт анализ этих данных.

Как писал NEWS.ru, при американской атаке на позиции проиранских шиитских ополченцев 26 февраля могли погибнуть не менее 17 человек. Сирийский наблюдательный центр по правам человека заявляет о 22 погибших. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что Вашингтон предупредил Москву об авианалёте за несколько минут до его совершения.