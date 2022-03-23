Девушкам тут не рады: талибы открыли и тут же закрыли женские классы

Правящее в Афганистане движение «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) наконец снова разрешило девочкам посещать школы. Однако спустя считаные часы исламисты изменили своё мнение и снова лишили школьниц возможности ходить на занятия. Теперь талибы заявили, что для старшеклассниц нужно создать специальную форму, хотя и сейчас многие девушки начиная с 5-6-го класса приходят на занятия в полностью закрытой мусульманской одежде, включая накидку на лицо.

Впрочем, несмотря на открытие школ, многие родители побоялись отправлять туда своих дочерей, так как считают, что талибы не приветствуют присутствие девочек в школах. Часть родителей даже выражала опасения, что талибы будут приходить в школы и выбирать себе там жён среди юных афганок, а другие говорили, что считают образование в Афганистане бесполезным, так как после выпуска у девочек не будет никаких перспектив. Женщинам и правда запретили занимать какие-либо государственные посты и даже Министерство по правам женщин после прихода талибов к власти было закрыто.

Сами девочки, которые всё же побывали во вновь открывшихся школах, рассказывают , что когда моджахеды зашли в класс, чтобы проверить, все ли надели платки и перчатки, по лицам проверяющих было видно, что девочкам они не особо рады.

Уже через несколько часов после заветного открытия школ школьницы старше 6‑го класса сообщили, что для них занятия окончились. Проталибское афганское СМИ Bakhtar написало , что девушкам старше 12 лет придётся покинуть школы до тех пор, пока для них не создадут особую школьную форму, соответствующую нормам ислама. Вероятно, полностью закрытая одежда с одним лишь разрезом для глаз показалась недостаточно закрытой.

Ana Fernandez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Разрешение на посещение школ и вузов для женщин было одним из основных обещаний, данных «Талибаном» жителям Афганистана и мировому сообществу. После своего прихода к власти в сентябре 2020 года талибы стремились уверить остальные страны, что теперь они будут уважать права женщин, в том числе и их право на получение образования.

Уже в первые дни после захвата власти стало ясно, что по крайней мере части обещаний талибов не суждено сбыться. Женщин снова заставили принудительно носить платки и не выходить из дома без сопровождения мужа или члена семьи мужского пола — мухаррама, как это было более двадцати лет назад в эпоху первого правления «Талибана». Афганское Министерство поощрения добродетели и предотвращения порока даже выпустило специальный закон, который запрещал водителям транспорта пускать в своим машины афганок, если они были без сопровождения мухаррама.

В результате участие женщин в общественной жизни свелось к минимуму, но власти продолжают обещать, что афганки смогут как минимум получать образование, когда будут выработаны специальные механизмы в соответствии с правилами шариата.

Среди сложностей, которые стоят на пути предоставления девушкам возможности получать образование, талибы называют нехватку учителей женского пола. По мнению афганских исламистов, недопустимо, чтобы юных девушек учили лица мужского пола. Смешение полов в обществе в целом вообще крайне не приветствуется талибами, из чего вытекает и второе препятствие — талибы считают, что недостаточно разделить классы на женские и мужские, так как мальчики и девочки всё равно будут видеть друг друга во время перемен. Правильным решением, по мнению главного спикера «Талибана» Забихуллы Муджахида, является постройка отдельных зданий для девушек, однако на это, признаётся представитель организации, у властей в данный момент нет денег. Финансовую помощь талибское правительство ожидало получить извне.

У нас нет какого-либо недостатка в рабочей силе или человеческих ресурсах, нам нужно экономическое сотрудничество, которое поможет афганскому народу. Нам необходимо сотрудничество в торговле, нам необходимо установить хорошие дипломатические отношения с другими странами, — отметил Муджахид, призывая иностранные страны оказать гуманитарную и экономическую поддержку Афганистану.

Забихулла Муджахид STR/XinHua/Global Look Press

Но в январе 2021 года, спустя долгие месяцы неопределенности, «Талибан» наконец заявил, что необходимые меры были выработаны и девочки смогут вернуться за парты уже во второй половине марта. На этот раз талибы действительно выполнили своё обещание и открыли школы для девочек всех классов. И хотя открытие школ для девочек состоялось не во всех провинциях, но для многих это уже успело стать знаком долгожданных изменений в обществе.

В своих заявлениях сами талибы уверяют, что снятие запрета на посещение школ девочками никак не связано с желанием организации получить международное признание.

Мы открываем школы не для того, чтобы порадовать международное сообщество, и не для того, чтобы добиться признания в мире. Мы делаем это в рамках нашей ответственности за предоставление образования и других возможностей для наших студенток, — заявил представитель Министерства образования Афганистана Азиз Ахмад Райан.

Западный мир уже успел выразить недовольство.

Я глубоко обеспокоен многочисленными сообщениями о том, что талибы не позволяют девочкам из шестых классов и старше вернуться в школу. Это очень разочаровывает и противоречит многочисленным заверениям и заявлениям талибов. Вся афганская молодёжь заслуживает образования, — сказал исполняющий обязанности посла США в Афганистане Иэн Маккери.