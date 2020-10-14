Действия России в Ливии набирают популярность в арабском мире

В арабском мире улучшилось восприятие российской политики в Ливии на фоне участившихся в адрес Кремля обвинений в прямой военной помощи Ливийской национальной армии (ЛНА) во главе с Халифой Хафтаром. Это выяснил NEWS.ru, сопоставив свежее исследование индекса арабского общественного мнения с таким же докладом за 2017–2018 годы. При стабильно сохраняющихся негативных оценках, которые касаются действий РФ в отношении Сирии, Палестины и Йемена, восприятие ливийской стратегии Кремля улучшилось на 5%.
Доклад об индексе арабского общественного мнения ежегодно публикует Арабский центр политических исследований в Дохе (ACRPS). Как свидетельствует
Оценка респондентами политики некоторых иностранных держав показала уровень недоверия: большинство воспринимает политику США, России и Ирана в регионе негативно, фактически даже более негативно, чем в предыдущих опросах, — говорится в докладе ACRPS. — Оценка политики США в этом году ещё сильнее ухудшилась, что, возможно, отражает взгляд респондентов и их реакцию на администрацию Трампа.
Исследователи отдельно отмечают, что почти три четверти респондентов охарактеризовали политику США в Палестине, Сирии, Ираке, Ливии и Йемене как плохую.
Для сравнения NEWS.ru изучил связанные с РФ показатели в
Исследование индекса арабского общественного мнения базируется на результатах очных интервью, проведённых в период с ноября 2019 года по сентябрь 2020 года. В опросе приняли участие 28 тысяч респондентов из 13 арабских стран (Мавритания, Марокко, Тунис, Египет, Судан, Алжир, Палестина, Ливан, Иордания, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт и Катар). Как отмечают авторы исследования, погрешность колеблется в пределах 2–3%.
Если в прошлом — в период с 2016 по 2018 год — российская сторона старалась поддерживать одинаковое качество отношений как с западом, так и с востоком Ливии, то, по широко распространённому мнению, весной 2019 года она оказала поддержку наступательной операции Ливийской национальной армии Хафтара на Триполи, который контролируется международно признанным правительством национального согласия (ПНС). Есть
С учётом активного вмешательства Турции в ливийский конфликт на стороне ПНС, не исключено, что свою роль в оценке российской политики здесь сыграли именно антитурецкие настроения. Как показывает опыт последних лет, именно решительные действия Анкары становятся мобилизационным фактором для арабских стран.
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