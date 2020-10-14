Действия России в Ливии набирают популярность в арабском мире

В арабском мире улучшилось восприятие российской политики в Ливии на фоне участившихся в адрес Кремля обвинений в прямой военной помощи Ливийской национальной армии (ЛНА) во главе с Халифой Хафтаром. Это выяснил NEWS.ru, сопоставив свежее исследование индекса арабского общественного мнения с таким же докладом за 2017–2018 годы. При стабильно сохраняющихся негативных оценках, которые касаются действий РФ в отношении Сирии, Палестины и Йемена, восприятие ливийской стратегии Кремля улучшилось на 5%.

Доклад об индексе арабского общественного мнения ежегодно публикует Арабский центр политических исследований в Дохе (ACRPS). Как свидетельствует новое исследование, политику Кремля в отношении Ливии «очень позитивно» оценивают 8% респондентов (в отношении Сирии — 6%, в отношении Йемена — 3%, в рамках палестинского досье — 3%). Причём «негативно» и «очень негативно» действия РФ на ливийском треке воспринимают менее половины опрошенных. Это резонирует с другими ближневосточными странами, в которых российская сторона пытается разрешить конфликты: «отрицательно» и «очень отрицательно» политику Кремля по отношению к ним оценивают более половины.

Оценка респондентами политики некоторых иностранных держав показала уровень недоверия: большинство воспринимает политику США, России и Ирана в регионе негативно, фактически даже более негативно, чем в предыдущих опросах, — говорится в докладе ACRPS. — Оценка политики США в этом году ещё сильнее ухудшилась, что, возможно, отражает взгляд респондентов и их реакцию на администрацию Трампа.

Исследователи отдельно отмечают, что почти три четверти респондентов охарактеризовали политику США в Палестине, Сирии, Ираке, Ливии и Йемене как плохую.

The U.S. Army/flickr.com

Для сравнения NEWS.ru изучил связанные с РФ показатели в предыдущем исследовании индекса арабского общественного мнения, которое проводилось ACRPS в 2017–2018 годах. Оказалось, что в рамках ливийского досье российскую политику тогда воспринимали «очень позитивно» только 3% опрошенных (в рамках Сирии — 7%, Ирака — 4%, Йемена — 4%, Палестины — 4%). Это означает понижение в этом году на один пункт оценки российских действий по всем досье, кроме ливийского.

Исследование индекса арабского общественного мнения базируется на результатах очных интервью, проведённых в период с ноября 2019 года по сентябрь 2020 года. В опросе приняли участие 28 тысяч респондентов из 13 арабских стран (Мавритания, Марокко, Тунис, Египет, Судан, Алжир, Палестина, Ливан, Иордания, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт и Катар). Как отмечают авторы исследования, погрешность колеблется в пределах 2–3%.

Если в прошлом — в период с 2016 по 2018 год — российская сторона старалась поддерживать одинаковое качество отношений как с западом, так и с востоком Ливии, то, по широко распространённому мнению, весной 2019 года она оказала поддержку наступательной операции Ливийской национальной армии Хафтара на Триполи, который контролируется международно признанным правительством национального согласия (ПНС). Есть точка зрения , что Кремль поддержал исключительно наступление, а не самого Хафтара, однако, тем не менее, российская сторона стала объектом обвинений со стороны США и Турции. Москве приписывают не только отправку ЛНА вооружений в нарушение наложенного на Ливию ооновского эмбарго, но и переброску сотрудников частных военных компаний и завербованных в Сирии арабских наёмников.

С учётом активного вмешательства Турции в ливийский конфликт на стороне ПНС, не исключено, что свою роль в оценке российской политики здесь сыграли именно антитурецкие настроения. Как показывает опыт последних лет, именно решительные действия Анкары становятся мобилизационным фактором для арабских стран.