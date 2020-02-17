Датские военнослужащие будут отправлены обратно на базу Айн аль-Асад в Ираке 1 марта. Об этом сообщила министр обороны Дании Трине Брамсен.
Они были переведены в Кувейте в январе по соображениям безопасности после нанесения Тегераном ракетного удара по базе в ответ на ликвидацию главы спецподразделения «Кудс» Касема Сулеймани, замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса и ряда других высокопоставленных иранских военных. На базе аль-Асад обычно размещены порядка 130 военных Дании, они входят в состав международной коалиции, которая противостоит террористам в Ираке и Сирии,
Как писал NEWS.ru, в начале января Иран нанёс авиаудар по базе Соединённых Штатов Айн аль-Асад в Ираке. Во время удара большинство из размещённых на базе полутора тысяч солдат находились в бункерах, так как были предупреждены начальством. Министр обороны Исламской Республики Амир Хатами заявил, что авиаудар по американской базе был вызван необходимостью продолжить сопротивление присутствию сил США в регионе. В результате удара более 100 военных
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