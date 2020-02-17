https://static.news.ru/photo/264d029a-5185-11ea-a5f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: ForsvaretDanmark/facebook.com

Датские военнослужащие будут отправлены обратно на базу Айн аль-Асад в Ираке 1 марта. Об этом сообщила министр обороны Дании Трине Брамсен.

Они были переведены в Кувейте в январе по соображениям безопасности после нанесения Тегераном ракетного удара по базе в ответ на ликвидацию главы спецподразделения «Кудс» Касема Сулеймани, замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса и ряда других высокопоставленных иранских военных. На базе аль-Асад обычно размещены порядка 130 военных Дании, они входят в состав международной коалиции, которая противостоит террористам в Ираке и Сирии, уточняет Reuters.