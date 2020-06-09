Дамаск: усиление санкций США является частью войны против Сирии

https://static.news.ru/photo/948ca5e2-aa65-11ea-92ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ammar Safarjalani/Global Look Press

Продолжая политику санкционного давления на Дамаск Соединённые Штаты попирают права человек и международную законность, говорится в заявлении МИД Сирии.

Усиление Вашингтоном жестоких и несправедливых санкций против сирийского народа является частью экономической войны, которую ведут США против Сирии, — говорится в заявлении ведомства, распространённом агентством SANA.

Там отмечается, что США пошли на такой шаг после того, как их «агрессивный проект» потерпел провал, и «террористические группировки понесли сокрушительное поражение».

Кроме того, в ведомстве заявили, что политика Штатов не будет иметь успеха, так как сирийцы останутся приверженцами суверенитету своей страны.

Как ранее писал NEWS.ru, совет ЕС принял решение о продлении срока действия санкций в отношении Сирии до 1 июня 2021 года. Сообщение об этом появилось на сайте законодательного органа. Согласно ему, решение о продлении ограничительных мер было принято из-за того, что в Сирии «продолжаются репрессии против гражданского населения».