В Сирии зафиксировано опасное сближение БПЛА MQ-9 с самолетами ВКС РФ

Фото: U.S. Air Force / Global Look Press

Центр по примирению враждующих сторон в Сирии зафиксировал опасное сближение беспилотника MQ-9 коалиции, возглавляемой США, с российскими самолетами, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Олег Гуринов во время брифинга. Инцидент произошел в районе города Эль-Баб.

Особую обеспокоенность вызывает зафиксированное опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 «коалиции» с самолетами ВКС России в районе Эль-Баб, — говорится в заявлении.

По словам Гуринова, российские пилоты регистрировали воздействие систем наведения, что в результате привело к автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны. Замглавы ЦПВС отметил высокий профессионализм летчиков РФ. Они приняли все необходимые меры для предотвращения столкновения с беспилотником. Кроме этого, Гуринов заявил о десяти случаях нарушения протоколов деконфликтации, которые были зафиксированы за сутки от коалиции, возглавляемой США.

Ранее Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил о наведении истребителей F-16 на самолет Воздушно-космических сил России. По словам замруководителя ЦПВС Гуринова, борт совершал плановый полет вдоль южной границы Сирийской Арабской Республики.