ЦПВС в Сирии зафиксировал наведение F-16 на самолет ВКС РФ

Фото: Xinhua / Global Look Press

Центр по примирению враждующих сторон в Сирии зафиксировал воздействие систем наведения истребителей F-16 на самолет Воздушно-космических сил России, сообщил заместитель руководителя центра контр-адмирал Олег Гуринов, передает РИА Новости. По его словам, борт совершал плановый полет.

Зафиксировано воздействие системами наведения истребителей F-16 в отношении самолета ВКС России, совершавшего плановый полет вдоль южной границы Сирийской Арабской Республики, — сказал Гуринов.

При этом он отметил, что «международная антитеррористическая коалиция», возглавляемая США, 12 раз за сутки нарушила протоколы деконфликтации, связанные с полетами беспилотников. Они не были согласованы с российской стороной, подчеркнул Гуринов.

В районе проходящих международных воздушных трасс в Эт-Танфе зафиксировано десять нарушений воздушного пространства Сирии. Его пересекли четыре пары истребителей F-16 и два самолета «Рафаль» американской «коалиции», уточнил контр-адмирал.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден разрешил обучать пилотов Вооруженных сил Украины управлению истребителями F-16 в европейских странах. Вашингтон предоставит для этого все необходимое.