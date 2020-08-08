Число пострадавших в ходе протестов в Бейруте выросло до 490

https://static.news.ru/photo/c933c10a-37d7-11ea-ab91-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Число пострадавших в ходе протестов в Бейруте возросло до 490.

Через четыре дня в столице начались столкновения с полицией. Протестующие ворвались в здания двух министерств. Они требуют отставки правительства. Сотрудники Красного Креста сообщают о 120 пострадавших.

4 августа в порту Бейрута взорвались 2700 тонн аммиачной селитры. Этот груз был конфискован с корабля Rhosus, который в 2014 году зашёл в порт ливанской столицы. В результате взрыва большинство зданий в Бейруте получили повреждения. Число погибших превысило 150 человек. Пострадали несколько тысяч.

Как писал NEWS.ru, ливанский премьер-министр Хасан Диаб считает необходимым провести досрочные парламентские выборы. Несколько депутатов уже объявили о том, что покидают свои посты и таким образом дают понять, что поддерживают предложение премьера.