Число погибших во время хаджа в Саудовской Аравии перевалило за тысячу AFP: более тысячи паломников умерло во время хаджа в Мекку

Фото: Wang Haizhou/XinHua/Global Look Press

Число людей, которые погибли во время хаджа в Мекку в Саудовской Аравии, на данный момент составляет более тысячи, сообщило французское агентство Agence France-Presse на своей странице в соцсети Х. Отмечается, что большую часть составили те, кто не был зарегистрирован в качестве паломника.

Число погибших во время хаджа в Саудовской Аравии превысило тысячу человек, в основном это незарегистрированные паломники, — сказано в сообщении.

Ранее в хадж-миссии России сообщали, что пятеро граждан РФ, четверо из которых — из Дагестана, умерли в этом году во время паломничества в Саудовской Аравии. Отмечалось, что лишь двое из них были зарегистрированы как паломники. Один из них умер от сердечной недостаточности. Еще две женщины — из-за тяжелого перехода. Причины смерти других неизвестны.

До этого стало известно, что четыре российских паломника умерли во время хаджа в Саудовской Аравии. Генконсульство России информировало, что смерть наступила по естественным причинам, в том числе в силу преклонного возраста, их захоронят в Мекке.

Перед этим выяснилось, что общее количество жертв среди паломников во время хаджа в Саудовскую Аравию достигло 577. По данным журналистов, гибель людей спровоцировала 51-градусная жара. Как минимум 323 из умерших были египтянами и только один из них скончался из-за смертельной травмы в давке. Среди жертв также зафиксировано 60 иорданцев.