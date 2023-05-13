Чавушоглу назвал ложью слова оппозиции о вмешательстве России в выборы

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Турецкие партии продолжают предвыборную кампанию

Утверждения оппозиции о том, что Россия вмешивается в президентские выборы в Турции, ничего общего с действительностью не имеют, такие сообщения ложные и несправедливые, заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу в интервью CNN Turk. Он подчеркнул, что прозрачные выборы, которые всегда были таковыми в Турции, играют важную роль для имиджа страны.

Турция как никогда нуждается в стабильности. Выборы в Турции всегда были прозрачными. С точки зрения имиджа страны выгодно, чтобы выборы проходили демократично и прозрачно. Слова [Кемаля] Кылычдароглу (оппозиционер, соперник Эрдогана. — NEWS.ru) о том, что Россия вмешивается [в выборы], несправедливы по отношению к этой стране. Речи о каком-либо вмешательстве ложны, — сказал министр.

Ранее Кылычдароглу написал в Twitter пост, в котором призвал Россию не вмешиваться в выборы. Он попросил «держать руки подальше» от Турции, чтобы сохранить дружбу.

После этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что распространители сведений о вмешательстве РФ в выборы в Турции являются лжецами. Он подчеркнул, что Москва дорожит отношениями с Анкарой, поскольку она занимает ответственную, суверенную и продуманную позицию.

Нынешний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Кылычдароглу «постыдиться» слов о вмешательстве России в выборы. Он спросил у оппонента, что тот будет делать, если турецкий лидер расскажет ему о попытках США, Великобритании и ФРГ управлять ситуацией.