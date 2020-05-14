Власти Британии спонсировали протестное движение алавитского сообщества в Сирии. Об этом пишет катарская пресса. По её данным, Лондон приложил руку к созданию оппозиционной платформы «Сарха» («Крик»), которая ещё в 2014 году объединила вокруг себя уставших от военной политики президента Башара Асада его единоверцев. Со временем инициатива постепенно сошла на нет, став иллюстрацией провальной работы с сирийским общественным мнением.

Движение «Сарха» зародилось в 2014 году в прибрежном сирийском городе Тартус как инициатива уставших от военных потерь алавитов. Оно имело страницы в социальных сетях, вело раздачу листовок, записывало видео с антиправительственной критикой. Позже кампания распространилась на Латакию и другие прибрежные районы Сирии, где сконцентрирована алавитская община, из которой происходит действующий президент Арабской Республики Башар Асад. За довольно короткое время «Сарха» привлекла к себе внимание тысяч сирийцев и даже обрела собственный веб-сайт. Движение делало упор на большое число убитых и раненых на войне среди своих единоверцев и осуждало «сектантский» характер государственного устройства Сирии. Основная идея оппозиционной организации заключалась в том, что алавитам необходимо установить связь с мусульманами-суннитами и другими этно-конфессиональными группами, населяющими Сирию, и признать авторитарный характер управления Асада.

Документы, полученные прокатарским изданием The Middle East Eye, показывают, что движение было создано базирующейся в Принстоне компанией Pehter по заказу британского правительства. Изначально проект находился под контролем министерства обороны Британии, а точнее — его подразделения «Военные стратегические эффекты», а позже его начал курировать правительственный Фонд предотвращения конфликтов, содействия стабильности и безопасности (CSSF).

Alex Lentati/Global Look Press

Долгое время роль британцев в этом движении оставалась скрытой, ближневосточные СМИ писали о «Сархе» как об организации активистов, представляющих гражданское общество в Сирии. Цель движения описывалась в CSSF следующим образом: создание безопасной медиа-платформы для того, чтобы алавиты могли обсуждать и обмениваться идеями о своих потребностях, жизни и роли в послереволюционной Сирии. Бюджет «Сархи» в 2016 финансовом году составлял 600 тыс. британских фунтов ($746 тыс.), свидетельствует отчётность CSSF. В отличие от других подобных платформ британского правительства, движение управлялось напрямую из Лондона.

Пропагандистские инициативы в Сирии британское правительство начало реализовывать ещё в 2012 году. Так, Лондон даже пытался создать сеть гражданских журналистов, чтобы сформировать соответствующее восприятие вооружённого конфликта. Опираясь на британское, американское и канадское финансирование, правительственные подрядчики открыли офисы в Стамбуле и Аммане, где наняли представителей сирийской диаспоры, которые, в свою очередь, занимались наймом гражданских журналистов в Арабской Республике. Им было поручено производить ролики, подкасты, вести социальные сети, делать плакаты, журналы и даже детские комиксы. Причём многие из репортёров не подозревали, что являются частью британского проекта.

Многие из инициатив Лондона были направлены на то, чтобы выбить из-под Асада его социальную базу, но в то же время восстановить связи между различными этно-конфессиональными группами в Сирии. Как показало время, все эти затеи оказались утопическими, но раскол алавитской общины всё-таки произошёл, правда, из-за чисто внутренних противоречий Башара Асада с его двоюродным братом Рами Махлуфом.