Богатейший человек Сирии Рами Махлуф, который приходится двоюродным братом президенту Башару Асаду, записал очередное видеообращение к властям в Дамаске. На этот раз магнат, чьё состояние до начало вооружённого конфликта в Сирии оценивалось в $5 млрд, сообщил, что сотрудников его компаний арестовывают местные спецслужбы, несмотря на его лояльность к силовикам. Очередное видео свидетельствует об эскалации противоборства внутри влиятельнейших фракций сирийской элиты.

Обращение некогда богатейший человек Сирии разместил в Facebook. Он пожаловался на усиление давления со стороны высших эшелонов власти, обращаясь, очевидно, непосредственному к президентскому дворцу. По словам Махлуфа, силы безопасности ведут себя неприемлемо, арестовывая его сотрудников.

Кто бы мог подумать, что эти разведывательные ведомства придут в компании Рами Махлуфа и будут арестовывать работников, в то время как я был крупнейшим сторонником этих ведомств, — заявил брат Асада.

Если данные об арестах окажутся правдой, это станет свидетельством беспрецедентной эскалации давления на одного из самых влиятельных людей в Сирии, который отвечал за устойчивость сирийского режима и неоднократно помогал ему, в том числе людьми. Пока что никаких подтверждений о проведении антикоррупционной кампании в Арабской Республике нет. Президентский дворец пока никак не комментирует выступления Махлуфа.

Рами Махлуф SarahDadouch/twitter.com

В своём предыдущем обращении двоюродный брат Асада сетует на то, что его благотворительная кампания, запланированная на священный для мусульман месяц Рамадан, встретила сопротивление чиновников.

Мы получили угрозы прекратить нашу работу просто потому, что осмелились публично предложить помощь нуждающимся, а также потому, что объявили о финансировании ассоциации «Аль-Бустан», — сказал предприниматель.

Сейчас, как кажется, ролики Махлуфа становятся своего рода публичным дневником о растущем расколе в Дамаске и финансовом упадке местных элит.

Западные и арабские СМИ неизменно связывают кампанию давления на Махлуфа с инициативой России нейтрализовать один из наиболее влиятельнейших сирийских кланов. В настоящее время под прицелом надзорных органов оказались два телекоммуникационных оператора, принадлежащие Махлуфу — Syriatel и MTN. Государственное управление по телекоммуникациям и почтовой связи Сирии сообщило им о необходимости выплатить в пользу государства около 234 млрд сирийских фунтов ($456 млн) в качестве штрафа. Эти суммы, как указывается, необходимы для «восстановления лицензии». Под ударом также оказался фонд «Аль-Бустан», под эгидой которого существовало лояльное Махлуфу ополчение. Задеты и нефтегазовые активы двоюродного брата Асада.

Бывший сирийский дипломат Бассам Барабанди, который покинул страну в 2012 году, выразил уверенность, что причина инициированных против Махлуфа мер кроется в его конфликте с супругой Асада Асмой. По его словам, фонды и компании Махлуфа в разгар гражданского конфликта играли центральную роль в финансировании инициатив правительства и помогали Дамаску сохранять лояльность алавитской общины, к которой принадлежит Асад. Однако Асма, очевидно, попыталась вмешаться в эту архитектуру власти и заявить о своих претензиях на влияние.

Пока что остаётся под вопросом, насколько официальный Дамаск готов решать вопрос с Махлуфом радикально, однако видеоролики магната, вероятнее всего, не оставляют правительству других мер, кроме радикальных.