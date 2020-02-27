https://static.news.ru/photo/5115aefe-5924-11ea-8cb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juma Mohammad/Keystone Press Agency/Global Look Press

Боевики так называемой умеренной сирийской оппозиции​, которую поддерживает Анкара, взяли под контроль город Серакиб. Этот стратегический населённый пункт расположен в зоне деэскалации, на северо-западе провинции Идлиб.

Ранее Серакиб находился под контролем правительственных войск Сирии, уточняет Daily Sabah. Боевики также захватили несколько деревень вокруг города, расположенных у трассы М5.

LATEST â Turkey-backed opposition recaptures strategic town of Saraqib in northwest Syriaâs Idlib, which Assad regime seized in Russian-backed assault earlier this month https://t.co/ojaA68g05s pic.twitter.com/2vG120GJvj — DAILY SABAH (@DailySabah) February 27, 2020

Серакиб находится на перекрёстке, соединяющем две основные автомагистрали САР, М4 и М5. Дорога М4 соединяет портовый город Латакия с иракской границей, а М5 — Алеппо и центральные города Хаму и Хомс, столицу Дамаск и границу с Иорданией.

Ранее NEWS.ru писал, что при авиаударе в сирийской провинции Идлиб погибли турецкие военнослужащие.