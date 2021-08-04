Боевики сбросили с беспилотника бомбу на сирийскую армию

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Позиции Вооружённых сил Сирии в провинции Алеппо обстреляли из миномётов боевики с подконтрольной Турции территории. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

По словам контр-адмирала, боевики незаконных вооружённых формирований произвели миномётный обстрел позиций Сирийской Арабской Армии в районе населённого пункта Авшария провинции Алеппо. В результате обстрела был ранен один военнослужащий сирийских правительственных...