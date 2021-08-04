Боевики сбросили с беспилотника бомбу на сирийскую армию
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
22:43, 04 августа 2021
Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press
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Войска Сирийской Арабской Республики в провинции Алеппо были атакованы боевиками с подконтрольной Турции территории. Они сбросили на военные подразделения бомбу с беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить. Его слова приводит РИА Новости.
На позиции Вооружённых сил САР в районе населённого пункта Урум-Эс-Сугра провинции Алеппо с запущенного боевиками беспилотного летательного аппарата было сброшено самодельное взрывное устройство, — рассказал российский военный.
По имеющимся данным, в результате нападения пятеро сирийских военнослужащих получили ранения.
Ранее также сообщалось, что в результате обстрела боевиками позиций сирийской армии в провинции Алеппо получил ранение один военнослужащий правительственных сил.