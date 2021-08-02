Боевики обстреляли позиции армии САР в провинции Алеппо
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
22:41, 02 августа 2021
Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press
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Позиции Вооружённых сил Сирии в провинции Алеппо обстреляли из миномётов боевики с подконтрольной Турции территории. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
По словам контр-адмирала, боевики незаконных вооружённых формирований произвели миномётный обстрел позиций Сирийской Арабской Армии в районе населённого пункта Авшария провинции Алеппо.
В результате обстрела был ранен один военнослужащий сирийских правительственных сил, — сказал Кулить, чьи слова приводит РИА Новости.
Также контр-адмирал добавил, что в районе населённого пункта Буайбия упал осуществлявший разведку беспилотник незаконных вооружённых формирований, действующих на территории Идлибской зоны деэскалации.
Ранее стало известно, что двое турецких военнослужащих погибли в результате нападения в Сирии.