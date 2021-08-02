Боевики обстреляли позиции армии САР в провинции Алеппо

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Растущие разногласия между Израилем и Россией по Сирии связаны с неопытностью нового правительства еврейского государства, заявил NEWS.ru Ариэль Бульштейн, бывший советник Биньямина Нетаньяху. По его словам, у пришедшего к власти в этом году «Блока перемен» нет способности сделать всё необходимое для выстраивания грамотной коммуникации с российской стороной, которая была при предыдущем премьере.

Бульштейн признал, что в отношениях между Россией и Израилем сейчас меняется атмосфера. Изменения в ситуации связаны с тем, что РФ, судя по сообщениям СМИ, начинает активно противодействовать израильской антитеррористической деятельности...