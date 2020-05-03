Боевики ИГ подняли бунт в сирийской тюрьме

https://static.news.ru/photo/35683ee0-8d6a-11ea-adb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juma Mohammad/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В одной из тюрем в сирийской Хасеке взбунтовались заключённые, которые в основном являются террористами из запрещённой в России организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщили источники.

В районе инцидента сейчас находятся вертолёты и американские дроны, сообщает Telegram-канал WarJournal. При этом к тюрьме направляются подразделения «Сирийских демократических сил» (СДС), которые поддерживают США.

Как писал NEWS.ru, ранее гражданская гвардия Испании арестовала члена группировки ИГ. Он угрожал королю Филиппу VI. Операция по задержанию прошла в Мадриде.