В Мадриде задержали сторонника ИГИЛ

Гражданская гвардия Испании арестовала члена группировки «Исламское государство» (террористическая организация, которая запрещена в РФ). Он угрожал королю Филиппу VI. Операция по задержанию произошла в Мадриде.
Задержанным является выходец из Гвинеи-Бисау. Его публикации с угрозами и оскорблениями в адрес короля были обнаружены в социальных сетях. Помимо этого, он также выкладывал сообщения, которые связаны с ИГ.
На сегодняшний день в королевстве объявлен четвёртый уровень угрозы из пяти возможных. Ежедневно в стране задерживают людей, которые могут быть причастны к террористической деятельности.
Ранее NEWS.ru информировал, что в России был оштрафован мужчина на 600 тысяч рублей за одобрение терактов в Новой Зеландии. Своё сообщение он разместил в чате мессенджера WhatsApp.
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