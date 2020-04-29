В Мадриде задержали сторонника ИГИЛ

https://static.news.ru/photo/d9c97d3e-8ad9-11ea-a850-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jesus Hellin/Global Look Press

Гражданская гвардия Испании арестовала члена группировки «Исламское государство» (террористическая организация, которая запрещена в РФ). Он угрожал королю Филиппу VI. Операция по задержанию произошла в Мадриде.

Задержанным является выходец из Гвинеи-Бисау. Его публикации с угрозами и оскорблениями в адрес короля были обнаружены в социальных сетях. Помимо этого, он также выкладывал сообщения, которые связаны с ИГ.

На сегодняшний день в королевстве объявлен четвёртый уровень угрозы из пяти возможных. Ежедневно в стране задерживают людей, которые могут быть причастны к террористической деятельности.

Ранее NEWS.ru информировал, что в России был оштрафован мужчина на 600 тысяч рублей за одобрение терактов в Новой Зеландии. Своё сообщение он разместил в чате мессенджера WhatsApp.