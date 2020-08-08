Беспилотник МЧС РФ снял видео последствий взрыва в порту Бейрута

https://static.news.ru/photo/df5dff2c-da48-11ea-88fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российская группировка спасателей завершила поисково-спасательные работы в Бейруте. Кадры последствий взрыва в порту, которое продемонстрировало МЧС, снял беспилотник.

На кадрах видно, как специальная техника разбирает завалы, а вокруг горы песчаной почвы и обломки зданий.

Как сообщили в оперативном штабе МЧС, ливанские власти больше не рассчитывают найти живых под завалами.

Сотрудники российского экстренного ведомства прибыли в ливанскую столицу 5 августа для оказания помощи местным спасателям и развернули мобильный госпиталь. Там врачи отряда «Центроспас» 6 и 7 августа приняли 92 пострадавших, включая 12 детей. Из под завалов российские спасатели извлекли тела шести человек.

Прогремевший 4 августа в порту ливанской столице взрыв уничтожил или повредил здания в радиусе 10 километров, полностью разрушен порт. Взрывная волна породила сейсмические волны, эквивалентные землетрясению магнитудой 3,3. Её ощутили даже на Кипре. В результате случившегося погибли по меньшей мере 150 человек, пострадали тысячи.

8 августа Бейрут захлестнули протестные акции. Люди требуют отставки правительства из-за взрыва в столичном порту, который произошёл 4 августа. Митингующие выкрикивают лозунги «Народ хочет падения режима», «Революция! Революция!» и держат плакаты с надписями «Уходите, вы все убийцы». До этого момента демонстранты заняли здание ливанского МИД. Группу протестующих возглавили отставные офицеры ливанской армии. Один из демонстрантов объявил в мегафон, что захваченное здание — «штаб революции».

Как писал NEWS.ru, министр окружающей среды Ливана подал в отставку.