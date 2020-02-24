https://static.news.ru/photo/82c6ed74-5702-11ea-ad93-fa163e074e61_660.jpg Идлиб, Сирия Фото: Juma Muhammad/Keystone Press Agency/Global Look Press

МИД Германии понимает, что в сирийской провинции Идлиб действуют террористические группировки. Однако ведомство считает, что нельзя бороться с ними, угрожая гражданским, заявила представитель министерства Мария Адебар.

Ситуация в Идлибе взрывоопасна. Бесспорно, важно добиться там сокращения насилия. <...> Но с другой стороны, мы наблюдаем за тем, что режим [президента Сирии Башара] Асада по-прежнему отвергает политическое решение, — цитирует чиновницу ТАСС.

С 2011 года в Сирии продолжается гражданская война. К настоящему времени Дамаску удалось взять под контроль большую часть страны, за исключением провинции Идлиб. Между официальными властями и силами оппозиции последнее время действовало шаткое перемирие, которое периодически нарушали все стороны.

В январе 2020 года сирийская армия при поддержке Кремля начала наступление на позиции экстремистов. Турция отправила на помощь последним свои силы. Между Москвой и Анкарой прошло несколько переговоров. Однако дипломатические усилия успехом не увенчались.

19 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае проведения Дамаском военной операции Анкара применит всю боевую мощь. 20 февраля сирийская армия отчиталась, что ей удалось отразить нападение формирований оппозиции на юго-востоке Идлиба. Она уничтожила 250 боевиков, писал NEWS.ru.