Башня «Бурдж-Халифа» окрасилась в цвет российского триколора

На фасаде башни «Бурдж-Халифа», которая является самым высоким зданием в мире, появился российский триколор. Таким способом администрация небоскрёба поздравила жителей РФ с Днём России.
«Бурдж-Халифа» загорелась в честь Дня России. Мы поздравляем россиян с праздником, — говорится в сообщении администрации небоскрёба.
ÙØ¶ÙØ¡— Burj Khalifa (@BurjKhalifa)
#Ø¨Ø±Ø¬_Ø®ÙÙÙØ©Ø§ÙÙÙÙ Ø§ØØªÙØ§ÙØ§ Ø¨ÙÙÙ Ø±ÙØ³ÙØ§. ÙØªÙ ÙÙ ÙØ£ØµØ¯ÙØ§Ø¦ÙØ§ ÙÙ Ø±ÙØ³ÙØ§ ÙÙÙ Ø§ Ù ÙÙØ¦Ø§ Ø¨Ø§ÙØ³Ø¹Ø§Ø¯Ø© ÙØ§ÙØ¨ÙØ¬Ø©!
Burj Khalifa lights up in honour of Russia Day. We wish our Russian community a celebratory day.
pic.twitter.com/j6t0oaH6Km June 12, 2020
Ранее, в честь праздника, посольство РФ в Испании из-за невозможности провести традиционный приём гостей устроило виртуальный тур.
Как писал NEWS.ru, президент страны Владимир Путин поздравил с Днём России граждан РФ и соотечественников за рубежом, а также «всех, для кого этот день наполнен сокровенным смыслом».
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен