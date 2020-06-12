Башня «Бурдж-Халифа» окрасилась в цвет российского триколора

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В пятницу, 12 июня, в мечети в западной части афганской столицы Кабула прогремел взрыв. В результате взрыва один человек погиб и шестеро получили ранения.

Об этом сообщает телеканал TOLOnews. Известно, что взрыв случился в мечети Шер Шах Сури. По информации издания Shamshad News, взрыв подтвердили в афганском МВД. Как ранее писал NEWS.ru, 2 июня...