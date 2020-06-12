Ближний Восток

Башня «Бурдж-Халифа» окрасилась в цвет российского триколора

22:56, 12 июня 2020
Фото: BurjKhalifa/twitter.com

На фасаде башни «Бурдж-Халифа», которая является самым высоким зданием в мире, появился российский триколор. Таким способом администрация небоскрёба поздравила жителей РФ с Днём России.

 «Бурдж-Халифа» загорелась в честь Дня России. Мы поздравляем россиян с праздником, — говорится в сообщении администрации небоскрёба.

Ранее, в честь праздника, посольство РФ в Испании из-за невозможности провести традиционный приём гостей устроило виртуальный тур.

Как писал NEWS.ru, президент страны Владимир Путин поздравил с Днём России граждан РФ и соотечественников за рубежом, а также «всех, для кого этот день наполнен сокровенным смыслом».

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