Ассалам алейкум, Москва: Россия и Ближний Восток сблизились в 2022 году Страны Ближнего Востока и Северной Африки подходят к отношениям с Россией рационально

Фото: Пресс-служба президента республики Казахстан/ТАСС

VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии

Прошедший 2022 год, безусловно, можно назвать годом разворота России на Восток, в особенности — на Ближний Восток. На фоне санкций Запада и его союзников Москве удалось сохранить собственные позиции на Ближнем Востоке и Северной Африке (БВСА), а иногда и укрепить двусторонние связи. И хотя страны БВСА вряд ли можно записать в единомышленники России, но как минимум их следует отнести к той части мира, которую теперь можно условно определить как «незапад». Это и в дальнейшем может быть использовано Россией в противостоянии с Западом.

Плюс Москве удалось сохранить статус-кво в конфликтных зонах с российским участием, прежде всего в Сирии, несмотря на отвлечение значительных сил и ресурсов на украинское направление. На протяжении 2022 года удавалось избегать полномасштабных военных действий и не допустить проведения новых военных операций на сирийской территории, что также можно считать позитивной тенденцией.

Сирия — помирить Анкару и Дамаск

Российские усилия по выводу официального Дамаска из режима политической и экономической блокады в конце ушедшего года оказались в резонансе с планами турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана выйти на выборы в мае-июне 2023 года с более прочных позиций, перехватив инициативу по примирению с Дамаском у оппозиции. Это привело к первым публичных шагам по сближению между Сирийской Арабской и Турецкой республиками после более чем десятилетия воинствующей неприязни. Российский вклад в это дело более чем весомый: запуск переговорного процесса на официальном уровне начался с трёхсторонней встречи министров обороны и глав спецслужб России, Сирии и Турции в Москве в конце декабря. 2023 год может оказаться прорывным для сирийского урегулирования, для перезапуска мирного процесса и для того, чтобы приблизить сирийский народ к миру, а Анкару и Дамаск к восстановлению отношений.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Турция — динамика отношений

Но подобные усилия на сирийском треке вряд ли бы были возможны без сохранения позитивной динамики в российско-турецких отношениях. Они продолжают нести характер конкурентного партнёрства, но конкуренции и противоречий в них в ушедшем году стало меньше, а партнёрства больше. Собственно, по главной теме противоречий — сирийской в 2022 году, как указывалось выше, были достигнуты весьма существенные подвижки. В то же время Карабах и Ливия, в качестве проблемных аспектов, отошли на второй план в российско-турецких связях и не могут негативно повлиять на их динамику. А в Центральной Азии Москве и Анкаре до сих удавалось избегать соперничества.

Поэтому наиболее острой темой в российско-турецких отношениях оставалась Украина, но и здесь, несмотря на отличие позиций и неприятие со стороны Анкары мотивов российской СВО, стороны смогли извлечь максимум двусторонних выгод, опираясь на накопленный опыт взаимодействия.

Если посреднические усилия Анкары с тем, чтобы посадить за стол переговоров Москву и Киев, в итоге так и не смогли достичь результата, то зерновая сделка, заключенная при активном ангажировании Турции, продолжает функционировать. Но, что самое важное, на протяжении ушедшего года сохранялась ведущая роль Турции в качестве основного партнёра РФ для обхода антироссийских санкций. Хотя и здесь были и негативные моменты, например отказ турецких банков от российской платежной системы «Мир», но это не сказалось на общем благожелательном для обеих стран фоне взаимодействия.

Развитие отношений позволило Москве и Анкаре достичь в 2022 году рекордного товарооборота в $ 60 млрд (что в два-три раза больше, чем в предшествующие годы). Этот факт наряду с инициативами по созданию в Турции газового хаба позволяет надеется, что вне зависимости от того, кто окажется по итогам выборов 2023-го у власти в Турции, он сохранит заинтересованность в развитии экономических связей с РФ, серьезно поддерживающих турецкую экономику и не присоединится к антироссийским санкциям.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иран — смотрим в будущее с надеждой

Сотрудничество России и Ирана также весьма динамично развивалось в 2022 году на фоне антироссийских санкций и продолжающейся СВО. То, что россияне смогли «потрогать руками» в качестве итогов подобного взаимодействия, — это иранская кока-кола на российских прилавках. В то же время существуют большие заделы на будущее. Однако их необходимо будет довести до стадии практической реализации, как то совместные проекты в области авиастроения, международный транспортный коридор «Север — Юг» и другие начинания.

Самыми же резонансными проявлениями вероятного российско-иранского сотрудничества стало активное и успешное использование ВС РФ БПЛА «Герань» в ходе проведения СВО. Согласно официальной позиции стран запада и некоторых российских экспертов, «Герани» являются переданными российской стороне иранскими дронами семейства «Шахед».

Вместе с тем общий товарооборот между РФ и ИРИ в 2022 году лишь немногим превысил $4 млрд, что пока оставляет большие заделы на будущее.

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press Беспилотник Герань-2

Страны Персидского залива готовы сотрудничать

Несмотря на давление со стороны Брюсселя и Вашингтона, арабские монархии Персидского залива не только продолжили в 2022 году проводить благоприятную для РФ политику по диверсификации своих связей в сфере экономики и безопасности, но и, по всей видимости, сделали эту тенденцию необратимой.

Отсюда и жёсткая критика из Вашингтона в отношении Эр-Рияда и Абу Даби в связи с их несогласием проводить ценовую политику в рамках ОПЕК и ОПЕК+ в интересах Белого дома. Американская сторона не гнушалась безосновательно обвинять Саудовскую Аравию в прямом сговоре с Россией из-за ее отказа увеличить нефтедобычу и даже грозилась пересмотреть отношения с фактическим правителем страны кронпринцем Мухаммадом бин Салманом.

ОАЭ также оказались невосприимчивы к сигналам из Вашингтона по поводу ужесточения своей линии в отношении России и продолжили развивать торгово-экономические связи с РФ. В свою очередь ОАЭ превратились в своеобразное убежище для многих российских бизнесменов, оказавшихся под западными санкциями, а объем взаимной торговли между РФ и ОАЭ по итогам 2022 года превысил $7,5 млрд по сравнению с $5,5 млрд в 2021 году.

Кроме того, показательный визит президента ОАЭ Мухаммада бин Зайда аль-Нахайяна в Москву в октябре ушедшего года продемонстрировал, что арабские монархии Залива отказываются участвовать не только в экономической, но и политической блокаде России и намерены продолжать поддерживать контакты с российским руководством на самом высоком уровне.

Фото: kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Мухаммедом Аль Нахайяном

Это касается и Катара, чей эмир Шейх Тамим бен Хамад Аль Тани также в октябре провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане. Статус главного партнёра США вне НАТО не помешал Дохе сохранить связи с Москвой и отказаться от присоединения к антироссийским санкциям. А начатый в Европе «Катаргейт» ещё больше подталкивает Эмират принимать во внимание российские интересы.

Другие государства Персидского залива тоже продолжают наращивать экономические связи с РФ. В частности, в 2022 году экспорт российских товаров в Оман увеличился в три раза. Также удалось нарастить поставки пшеницы и различных кондитерских изделий из России в Оман. В 2022-м начался экспорт ячменя. С 2023 года планируется увеличить поставки мясной продукции РФ в султанат. На данный момент для этого уже согласованы сертификаты.

Северная Африка — АЭС, зерно и оружие

Россия в 2022 году смогла сохранить позитивную динамику отношений и со своими северо-африканскими партнёрами. В частности, в конце года стало известно о долгожданном назначении российского посла в Ливию, им стал дипломат Айдар Аганин.

Египет, взявший курс на диверсификацию своих внешних связей, остаётся крупнейшим импортёром российского зерна. Кроме того, в конце октября Управление по ядерному и радиологическому регулированию Египта (ENRRA) согласилось выдать Росатому разрешение на строительство второго энергоблока АЭС «Эль-Дабаа». Лицензию на строительство первого блока Росатом получил 29 июня, фактически строительство АЭС началось 20 июля.

Алжир остаётся надёжным партнёром Москвы и не намерен отказываться от сотрудничества с Москвой и в военной сфере, в том числе намерен продолжать закупки российских вооружений.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф»

Так, 10 ноября начальник штаба алжирской армии генерал-майор Саид Ченгриха и директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев провели переговоры о военном сотрудничестве. Ранее, в сентябре, Алжир принял участие в российских стратегических командно-штабных учениях «Восток-2022», а в октябре ВМС России и Алжира в Средиземном море провели совместные морские маневры. 16 ноября две страны организовали контртеррористические учения «Щит пустыни-2022» на полигоне Хаммагир в провинции Бешар, недалеко от границы с Марокко.