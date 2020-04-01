Армия Турции обстреляла север провинции Хасеке

https://static.news.ru/photo/15817366-744d-11ea-a8e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carol Guzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Артиллерия вооруженных сил Турции обстреляла район Абу-Раасейн в провинции Хасеке. Предполагается, что огонь вёлся из миномётных установок.

В результате происшествия пострадали несколько гражданских лиц. Точное число неизвестно. Отмечается, что сирийские военные не стали открывать ответный огонь по турецким позициям.

Ситуация в Сирии обострилась 27 февраля 2020 года после того, как в результате авиаудара правительственных войск в Идлибе погибли 36 турецких военных. Анкара заявила о намерении принять ответные меры.

Как ранее писал NEWS.ru, российская военная полиция проводит регулярное патрулирование в провинции Хасеке. Изначально ВС РФ планировали объезжать территорию вместе с турецкими военными. Однако последние неоднократно пропускали дни боевых дежурств.