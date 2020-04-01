Армия Турции обстреляла север провинции Хасеке

Артиллерия вооруженных сил Турции обстреляла район Абу-Раасейн в провинции Хасеке. Предполагается, что огонь вёлся из миномётных установок.
В результате происшествия пострадали несколько гражданских лиц. Точное число неизвестно. Отмечается, что сирийские военные не стали открывать ответный огонь по турецким позициям.
Ситуация в Сирии обострилась 27 февраля 2020 года после того, как в результате авиаудара правительственных войск в Идлибе погибли 36 турецких военных. Анкара заявила о намерении принять ответные меры.
Как ранее писал NEWS.ru, российская военная полиция проводит регулярное патрулирование в провинции Хасеке. Изначально ВС РФ планировали объезжать территорию вместе с турецкими военными. Однако последние неоднократно пропускали дни боевых дежурств.
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