Фото: Xinhua/Keystone Press Agency/Global Look Press

Армия Турции покидает место дислокации в провинции Хасака. В частности, войска выводятся из населенных пунктов Шаблийя, Манаджир и эс-Сода.

По данным сирийских СМИ, военнослужащие сжигают позиции перед отходом. Остальные детали происходящего неизвестны. 

NEWS.ru писал ранее о заявлении военного эксперта генерал-лейтенанта в отставке Евгения Бужинского. По его мнению, Турция не решится на военные действия против армии Сирии, так как это приведёт к обострению отношений с Россией.

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