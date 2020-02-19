Армия Турции покидает место дислокации в провинции Хасака. В частности, войска выводятся из населенных пунктов Шаблийя, Манаджир и эс-Сода.
По данным сирийских СМИ, военнослужащие сжигают позиции перед отходом. Остальные детали происходящего неизвестны.
NEWS.ru писал ранее о заявлении военного эксперта генерал-лейтенанта в отставке Евгения Бужинского. По его мнению, Турция не решится на военные действия против армии Сирии, так как это приведёт к обострению отношений с Россией.
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