https://static.news.ru/photo/0afe43d4-5345-11ea-86c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Keystone Press Agency/Global Look Press

Армия Турции покидает место дислокации в провинции Хасака. В частности, войска выводятся из населенных пунктов Шаблийя, Манаджир и эс-Сода.

По данным сирийских СМИ, военнослужащие сжигают позиции перед отходом. Остальные детали происходящего неизвестны.

NEWS.ru писал ранее о заявлении военного эксперта генерал-лейтенанта в отставке Евгения Бужинского. По его мнению, Турция не решится на военные действия против армии Сирии, так как это приведёт к обострению отношений с Россией.