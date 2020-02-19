Турецкий лидер не пойдёт на широкомасштабные боевые действия с армией Сирии, поскольку это повлечёт обострение отношений с Россией. Такое мнение высказал генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.
Я думаю, что это всё эмоциональные заявления очередные, а переговорный процесс будет продолжаться, — заявил Бужинский журналистам «Интерфакса».
По его словам, турецкий лидер вынужден будет договариваться, поскольку у него в стране есть внутриполитические проблемы. Эксперт полагает, что политик должен выбрать между поддержкой вооруженных формирований исламистов и здравым смыслом.
Начинать войну с Сирией и портить с нами отношения ему тоже, конечно, не с руки, — считает эксперт.
Он напомнил, что Эрдоган является умеренным исламистом, поэтому отказаться от поддержки радикалов ему будет сложно.
NEWS.ru сообщал, что турецкий лидер заявил о готовности применить всю военную мощь в Идлибе в случае проведения военной операции. По его словам, Анкара недовольна результатами переговоров с Россией по ситуации в Сирии.
Второй этап переговоров с Россией проходил в Москве 18 февраля. Стороны обсуждали сочинские соглашения. Пресса на мероприятии не присутствовала.