https://static.news.ru/photo/589df356-5308-11ea-ad68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Турецкий лидер не пойдёт на широкомасштабные боевые действия с армией Сирии, поскольку это повлечёт обострение отношений с Россией. Такое мнение высказал генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

Я думаю, что это всё эмоциональные заявления очередные, а переговорный процесс будет продолжаться, — заявил Бужинский журналистам «Интерфакса».

По его словам, турецкий лидер вынужден будет договариваться, поскольку у него в стране есть внутриполитические проблемы. Эксперт полагает, что политик должен выбрать между поддержкой вооруженных формирований исламистов и здравым смыслом.

Начинать войну с Сирией и портить с нами отношения ему тоже, конечно, не с руки, — считает эксперт.

Он напомнил, что Эрдоган является умеренным исламистом, поэтому отказаться от поддержки радикалов ему будет сложно.

NEWS.ru сообщал, что турецкий лидер заявил о готовности применить всю военную мощь в Идлибе в случае проведения военной операции. По его словам, Анкара недовольна результатами переговоров с Россией по ситуации в Сирии.

Второй этап переговоров с Россией проходил в Москве 18 февраля. Стороны обсуждали сочинские соглашения. Пресса на мероприятии не присутствовала.