Американцы срочно покидают Йемен: чем опасны местные группировки

Американские сотрудники ООН и некоторые представители неправительственных организаций, которые работают в северной части Йемена, были в срочном порядке эвакуированы в связи с сообщениями о планах администрации президента Дональда Трампа внести местных повстанцев-хуситов в списки террористических организаций. Инициатива может привести к кровопролитным атакам и похищениям со стороны хуситского движения «Ансар Аллах», считающегося очень близким к Ирану.

Пока что территорию республики, контролируемую хуситами, покинули два десятка граждан Америки, которые работали под эгидой ООН и различных международных агентств, пишет Foreign Policy. Остаётся неясным, когда они смогут вернуться и возможно ли это вообще. Эвакуация началась с предупреждения, которое ооновские структуры разослали всем работающим в Йемене организациям через WhatsApp. В нём говорилось, что, вероятнее всего, в скором времени администрация президента США Дональда Трампа объявит «Ансар Аллах» террористической организацией и в связи с этим все обладатели американских паспортов должны покинуть север Йемена, «потому что последствия могут быть непредсказуемыми». При любом раскладе изменение статуса военно-политического движения может затруднить перемещение по стране, добавили в ООН. Как отмечается, формально организация классифицирует отъезд американцев не как эвакуацию, а как часть процесса ротации.

Майк Помпео Riccardo Antimiani/Keystone Press Agency/Global Look Press

О том, что руководство США намерено внести «Ансар Аллах» в чёрные списки, ранее уже сообщалось на уровне источников: по их данным, такой вариант «давления на Иран» обдумывался давно, однако сейчас госсекретарь Майк Помпео, по словам американских дипломатов, начал форсировать принятие подобного решения. Против инициативы выступили ФРГ и Швеция, а также некоторые международные организации. Так, спецпредставитель генерального секретаря ООН по Йемену Мартин Гриффитс категорически раскритиковал санкционный настрой Белого дома, а генсек ООН Антониу Гутерриш лично обращался к постпреду США в организации Келли Крафт с призывом пересмотреть касающиеся хуситов планы. Разделились мнения и внутри Вашингтона. Против того, чтобы называть движение «Ансар Аллах» террористическим, выступил Пентагон, часть Госдепа и другие чиновники внутри президентской администрации. Как заявил сенатор-демократ Крис Мёрфи, инициатива попросту уничтожит все надежды на мирные переговоры с повстанцами.

Если США рассчитывают внести в чёрные списки международные субъекты, которые преднамеренно причиняют вред мирному населению Йемена, то возглавляемая Саудовской Аравией коалиция должна оказаться в верхней части списка, — подчеркнул Мёрфи.

Попытка ООН спасти американских сотрудников отражает растущую тревогу в связи с тем, что Аравийский полуостров может стать местом сведения счётов с США в последние дни администрации Дональда Трампа. В прошлом году миссии гуманитарных агентств в йеменской Дхале подверглись нападению с применением реактивных снарядов, в результате чего как минимум 12 организаций приостановили работу. Эффект возможного решения внести «Ансар Аллах» в чёрные списки может выглядеть по-разному — от американских санкций против высокопоставленных хуситских командиров до санкций в отношении всех «филиалов» движения и привлечения к ответственности любого, кто имел финансовые отношения с группировкой. Но, так или иначе, пострадают больше всего международные организации и НПО. Представители Oxfam America, Save the Children, Mercy Corps, CARE USA и Международного комитета спасения накануне написали письмо шефу американской дипломатии, где перечислили все риски. Главным последствием причисления хуситов к террористам они назвали полную парализацию гуманитарной деятельности в Йемене. А это приведёт к ещё большей катастрофе.