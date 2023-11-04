Стало известно о тяжелых боях ЦАХАЛ с палестинцами на севере Газы Al Mayadeen сообщил о тяжелых боях сил ЦАХАЛ с палестинцами на севере Газы

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Ожесточенные столкновения Армии обороны Израиля с бойцами палестинского сопротивления происходят на севере сектора Газа и на Западном берегу реки Иордан, сообщает арабский телеканал Al Mayadeen. По его данным, бои ведутся, в частности, в районе контрольно-пропускного пункта «Эрез».

Интенсивные израильские артиллерийские обстрелы и жестокие боестолкновения завязались между силами сопротивления и израильской армией в районе контрольно-пропускного пункта «Эрез» на севере сектора Газа, — говорится в сообщении телеканала.

Также сообщается о боестолкновениях к востоку от Наблуса на Западном берегу реки Иордан и в городе Бейт-Сахур в Вифлиеме.

Ранее пресс-секретарь ЦАХАЛ, бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил, что военные Израиля с начала боевых действий ликвидировали десять высокопоставленных полевых командиров ХАМАС в секторе Газа. По его словам, на земле и под землей уничтожены командиры батальонов и бригад, напавших 7 октября на Израиль.

В свою очередь, президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что страна не прекратит борьбу с ХАМАС до момента исчезновения движения. Он подчеркнул, что «эксплуатирование страданий» жителей Газы не сможет остановить действия израильских военных. По словам Герцога, все, кто намеренно или невольно пытается помешать ЦАХАЛ, подрывает не только «обороноспособность Израиля, но и любую надежду на мир, в котором эти ужасы не смогут случиться».