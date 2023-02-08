Поисково-спасательные группы работают на руинах разрушенных зданий в провинции Хатай
В Турции, согласно информации, озвученной президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, на 8 февраля в результате землетрясения погибло 8574 человека, ранено 49 133, разрушено 6444 здания. В настоящее время 3319 поисково-спасательных специалистов из 36 стран уже работают в зоне бедствия, и должны прибыть еще команды из семи стран. Подземные толчки и около 300 афтершоков — последующих толчков — ощущались в десяти провинциях страны и в соседних государствах. Также сведения о продолжающихся подземных толчках в Турции поступали днем 8 февраля. Как рассказал NEWS.ru завкафедрой физики Земли Физфака МГУ Владимир Смирнов, афтершоки могут отмечаться на протяжении полугода или даже больше.
Очень сильно пострадала турецкая провинция Хатай, там оказалась разрушенной взлетная полоса единственного в провинции большого аэропорта, взорвался газопровод, а также возникли два пожара на территории порта в Искендеруне. Ситуация в гористом Хатае оценивается как очень тяжелая — из-за разрушенных дорог и сложных погодных условий (7 февраля, когда случилось землетрясение, в восточное Средиземноморье пришел шторм с дождями и штормовым ветром, а температура воздуха упала до 0–5 градусов Цельсия), оказался затруднен доступ спасателей к местам разрушений, в том числе на вертолетах.
Фото: Serdar Ozsoy/Keystone Press Agency
Жертвы землетрясения в провинции Хатай
Фото: Serdar Ozsoy/Keystone Press Agency
Жертвы землетрясения в провинции Хатай
Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency
Спасатели в провинции Хатай разбирают развалины разрушенного дома
Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency
Спасатели в провинции Хатай разбирают развалины разрушенного дома
Фото: Пожарный департамент муниципалитета Стамбула
Тушение пожара в порту Искендерун
Фото: Пожарный департамент муниципалитета Стамбула
Тушение пожара в порту Искендерун
Фото: Пожарный департамент муниципалитета Стамбула
Спасатель и спасенная им девочка, извлеченная из под завала
Фото: Пожарный департамент муниципалитета Стамбула
Спасатель и спасенная им девочка, извлеченная из под завала
Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency
Раздача гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения в провинция Хатай
Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency
Раздача гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения в провинция Хатай
Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency
Горящие контейнеры в гавани города Искендерун
Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency
Горящие контейнеры в гавани города Искендерун
Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency
Крепость в Газиантепе, частично разрушенная в результате землетрясения
Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency
Крепость в Газиантепе, частично разрушенная в результате землетрясения
Фото: Serdar Ozsoy/Keystone Press Agency
Женщина на улице Искендеруна после катаклизма
Фото: Serdar Ozsoy/Keystone Press Agency
Женщина на улице Искендеруна после катаклизма
Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency
Обрушившиеся здания школы Митхатпаша возле православной церкви в Искендеруне
Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency
Обрушившиеся здания школы Митхатпаша возле православной церкви в Искендеруне
Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency
Аэросъемка разрушений в городе Пазарджик в турецкой провинции Кахраманмараш
Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency
Аэросъемка разрушений в городе Пазарджик в турецкой провинции Кахраманмараш
Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency
Пазарджик, разрушения
Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency
Пазарджик, разрушения
Фото: Пожарный департамент муниципалитета Стамбула
Спасатели работают в провинции Хатай
Фото: Пожарный департамент муниципалитета Стамбула
Спасатели работают в провинции Хатай
Фото: Serdar Ozsoy/Keystone Press Agency
Женщины готовят еду около руин домов в провинции Хатай
Фото: Serdar Ozsoy/Keystone Press Agency
Женщины готовят еду около руин домов в провинции Хатай
Фото: Serdar Ozsoy/Keystone Press Agency
Спасательные команды работают круглыми сутками
Фото: Serdar Ozsoy/Keystone Press Agency
Спасательные команды работают круглыми сутками
Фото: Muhammed Furkan Arslanoglu/Keystone Press Agency
Спасатель выносит тело мертвой девушки из-под обломков здания
Фото: Muhammed Furkan Arslanoglu/Keystone Press Agency
Спасатель выносит тело мертвой девушки из-под обломков здания