Афтершок! Как Турция справляется с последствиями землетрясений Провинция Хатай на юго-востоке страны оказалась в наиболее сложной ситуации из всех пострадавших регионов Турции

Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency

Поисково-спасательные группы работают на руинах разрушенных зданий в провинции Хатай

В Турции, согласно информации, озвученной президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, на 8 февраля в результате землетрясения погибло 8574 человека, ранено 49 133, разрушено 6444 здания. В настоящее время 3319 поисково-спасательных специалистов из 36 стран уже работают в зоне бедствия, и должны прибыть еще команды из семи стран. Подземные толчки и около 300 афтершоков — последующих толчков — ощущались в десяти провинциях страны и в соседних государствах. Также сведения о продолжающихся подземных толчках в Турции поступали днем 8 февраля. Как рассказал NEWS.ru завкафедрой физики Земли Физфака МГУ Владимир Смирнов, афтершоки могут отмечаться на протяжении полугода или даже больше.

Очень сильно пострадала турецкая провинция Хатай, там оказалась разрушенной взлетная полоса единственного в провинции большого аэропорта, взорвался газопровод, а также возникли два пожара на территории порта в Искендеруне. Ситуация в гористом Хатае оценивается как очень тяжелая — из-за разрушенных дорог и сложных погодных условий (7 февраля, когда случилось землетрясение, в восточное Средиземноморье пришел шторм с дождями и штормовым ветром, а температура воздуха упала до 0–5 градусов Цельсия), оказался затруднен доступ спасателей к местам разрушений, в том числе на вертолетах.