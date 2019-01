Зонд New Horizons передал снимки астероида Ultima Thule

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) обнародовало снимки астероида Ultima Thule. Они сделаны зондом New Horizons с расстояния более 27 тысяч км.

Снимки сделаны через 30 минут после сближения зонда с астероидом. Они стали первым детальным изображением самого удалённого от Земли объекта, когда-либо исследованного человеком. Астероид предстал на фотографиях как две сферы, похожие на снеговика. Длина астроида составляет 31 километр, один шар диаметром около 19 км учёные назвали Ultima, другой — Thule — 14 км, передаёт РИА Новости.

По мнению учёных, два шара срослись после столкновения друг с другом на заре формирования Солнечной системы.

After flying by the most distant object ever explored, @NASANewHorizons beamed back the 1st pictures & science data from #UltimaThule. This data is helping us understand how planets form — both those in our own solar system & those orbiting other stars: https://t.co/cp8lE03Cl5 pic.twitter.com/CUaOK1LZBG