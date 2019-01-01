New Horizons достиг окраин Солнечной системы

https://news.ru/storage/news/9010202d66a1fdf34e6fa4055df7a3d8/3fc4e9ce-e4a9-4e51-9378-7105ec7241cb_850.jpg Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute

Космический аппарат News Horizons достиг окраин Солнечной системы. Зонд пролетел рядом с астероидом 2014 MU69 Ultima Thule.

Объект находится в миллиарде миль (свыше 1,5 млрд км) позади Плутона, сообщает NASA в своём Twitter. Покрытый льдом древний камень расположен в поясе Койпера.

Happy New Year! @NASANewHorizons made its flyby of #UltimaThule at 12:33am ET. We’ll be live at 9:45am ET as we await the confirmation signal from the spacecraft. See you in the morning! pic.twitter.com/g89vbHshdl — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) 1 января 2019 г.

Расстояние между Horizons и глыбой в момент максимального сближения составляло всего 3,5 тыс. км. Небесное тело стало самой отдалённой целью исследования космическими аппаратами.

Join us live from @JHUAPL at 12:15am ET as we mark the historic #NewYearsEve flyby of #UltimaThule. @NASANewHorizons is scheduled to perform the most distant planetary flyby ever at 12:33am. Tune in: https://t.co/oJKHgKpQjH pic.twitter.com/shC3qD2blM — NASA (@NASA) 1 января 2019 г.

Модуль пролетел мимо астероида на скорости около 14,6 км/с. Название Ultima Thule означает «Край света».

Ранее News.ru писал о выходе американского космического аппарата «Осирис-Рекс» на орбиту астероида Бенну. В августе 2018-го он начал сближаться с объектом, который мчится в пространстве со скоростью 101 388 км/ч.