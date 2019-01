New Horizons достиг окраин Солнечной системы

Космический аппарат News Horizons достиг окраин Солнечной системы. Зонд пролетел рядом с астероидом 2014 MU69 Ultima Thule.

Объект находится в миллиарде миль (свыше 1,5 млрд км) позади Плутона, сообщает NASA в своём Twitter. Покрытый льдом древний камень расположен в поясе Койпера.

Happy New Year! @NASANewHorizons made its flyby of #UltimaThule at 12:33am ET. We’ll be live at 9:45am ET as we await the confirmation signal from the spacecraft. See you in the morning! pic.twitter.com/g89vbHshdl