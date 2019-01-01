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New Horizons достиг окраин Солнечной системы

Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute

технологии [ версия для печати ]

Космический аппарат News Horizons достиг окраин Солнечной системы. Зонд пролетел рядом с астероидом 2014 MU69 Ultima Thule.

Объект находится в миллиарде миль (свыше 1,5 млрд км) позади Плутона, сообщает NASA в своём Twitter. Покрытый льдом древний камень расположен в поясе Койпера.

Расстояние между Horizons и глыбой в момент максимального сближения составляло всего 3,5 тыс. км. Небесное тело стало самой отдалённой целью исследования космическими аппаратами.

Модуль пролетел мимо астероида на скорости около 14,6 км/с. Название Ultima Thule означает «Край света».

Ранее News.ru писал о выходе американского космического аппарата «Осирис-Рекс» на орбиту астероида Бенну. В августе 2018-го он начал сближаться с объектом, который мчится в пространстве со скоростью 101 388 км/ч.


#космос #NASA #астероид
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