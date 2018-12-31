«Осирис-Рекс» начнёт новый год на орбите астероида

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Осирис-Рекс

Американский космический аппарат «Осирис-Рекс» выходит на орбиту астероида Бенну. Историческое событие произойдёт ближе к началу нового года.

«Через четыре часа аппарат впервые выходит на орбиту вокруг астероида. Бенну станет самым мелким небесным телом, вокруг которого будет обращаться космический аппарат», — цитирует ТАСС сообщение «Национального управления по аэронавтике и исследованиям космического пространства».

Согласно расчётам, спутник начнёт вращаться вокруг Бенну 31 декабря 2018 года в 22:43 по московскому времени.

Станция находится в космосе с сентября 2016 года. Её оснастили несколькими приборами: фотокамерами, спектометром и лазерным высотометром. В августе уходящего года аппарат начал сближаться с объектом, который мчится в пространстве со скоростью 101 388 км/ч.

Обороты вокруг Бенну «Осирису» предстоит совершать на высоте около 2 км.

Ранее News.ru сообщал о праздновании Нового года экипажем МКС. Станция 16 раз пересечёт границу между 31 декабря и 1 января.